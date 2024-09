Werbung

LEGO ist überall. Neben den klassischen Klemmbausteinen hat der Konzern schon lange auch andere Absatzmärkte für sich entdeckt. So gibt es neben den Lego-Filmen auch schon seit geraumer Zeit einige Spiele. Hierfür kauft man sich oft große Lizenzen ein. Gute Beispiele sind neben Fluch der Karibik auch diverse Marvel-Filme, die ihre Umsetzung als LEGO-Spiel gefunden haben. Auch Titel, die im Original bereits als Spiel erschienen sind, werden mittlerweile als LEGO-Version neu aufgelegt. So soll noch in diesem Jahr Lego Horizon Adventures erscheinen.

Eines der erfolgreichsten Spiele mit einer großen Lizenz ist LEGO Harry Potter. Die Collection soll nun auf der mittlerweile dritten Generation Hardware verfügbar werden. Sie besteht aus den beiden Spielen LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5-7. Diese wurden 2010 erstmalig veröffentlicht. Ursprünglich verfügbar für die Playstation 3 und XBox 360 Ära, kam 2016 eine Neuauflage für Playstation 4 und Xbox One.

Die neue Version wird nun für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht und ist somit auf Xbox Series X/S und Playstation 5 verfügbar. Zum Launch wurden noch einige Änderungen am Spiel vorgenommen. Unter anderem hat LEGO dem Titel natives 4K, 60 FPS und haptisches Feedback spendiert. Zudem erhalten Käufer neben den beiden Hauptspielen auch zwei DLCs mit neuen Inhalten.

Die neue Version der LEGO Harry Potter Collection wird am 08. Oktober 2024 veröffentlicht. Neben Playstation 5 und Xbox Series X/S wird das Spiel zeitgleich und mit allen Inhalten auch für Steam erscheinen. Wer möchte, kann sich den Titel jetzt schon auf die Wunschliste setzen. Die alte Version für die vorherige Konsolengeneration ist kurz vor Release noch stark reduziert verfügbar. So gibt es bei Microsoft aktuell 85 Prozent Rabatt auf die Version für Xbox One. Diese kostet somit 5,99 Euro statt 39,99 Euro.