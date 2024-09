Werbung

Vielen Herr-der-Ringe-Fans ist Gollum wahrscheinlich in schrecklicher Erinnerung geblieben. Doch tatsächlich ist der gefloppte Titel von Daedalic nicht die einzige Umsetzung des beliebten Franchise, die in den letzten Jahren erschienen ist. Ursprünglich wurde Return to Moria sogar schon am 24. Oktober 2023 veröffentlicht. Allerdings stand der Titel bisher unter Exklusiv-Vertrag bei Epic-Games. Dieses Embargo ist nun gefallen und das Spiel ist für Xbox, PlayStation und Steam erschienen.

Vom Konzept her setzt Return to Moria auf einen Ansatz, den es so bei einem Herr-der-Ringe-Spiel nicht gab. Es handelt sich um ein Survival-Spiel. Die Welt, also die Minen von Moria, werden bei jedem neuen Spieldurchgang prozedural neu generiert. Spieler übernehmen die Kontrolle über einen Trupp Zwerge, der im vierten Zeitalter Mittelerdes loszieht, um die verlorenen Minen wieder für das Volk der Zwerge zu beanspruchen.

Das Spiel setzt auf Team-Play. Auch wenn Return to Moria allein spielbar ist, ist es auf kooperatives Überleben ausgelegt. Neben übellaunigen Orks stellen sich den Zwergen in den Tiefen andere Gefahren entgegen. Typisch Survival müssen Spieler stets für ausreichend Schlaf und Nahrung sorgen. Aus gefundenen Ressourcen wird nach und nach eine Unterkunft auf- und ausgebaut. Waffen und Ausrüstung können mit steigender Erfahrung in immer besseren Varianten geschaffen werden. Zum Start jeder Partie steht den Spielern ein umfangreicher Zwergen-Generator zur Verfügung. Damit kann sich jeder seine eigene Wunsch-Spielfigur zusammenstellen, bevor es in die Höhlen herab geht.

Zum Start auf Konsolen und Steam ist das Spiel in allen Shops reduziert. Bei Steam gibt es eine Edition inklusive digitalem Artbook und Soundtrack für 19,60 Euro statt 24,50 Euro. Das Angebot gilt bis zum 10. September 2024. Auf PlayStation und Xbox kostet das Spiel jeweils 19,99 Euro.