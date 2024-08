Werbung

Am 24. September 2024 soll mit Epic Mickey Rebrushed eine Neuauflage des Plattformers von 2010 erscheinen. Wie auch schon das Original wird die Neuauflage von Publisher THQnordic vertrieben. Als Entwickler sind dieses Mal allerdings Purple Lamp tätig, die zuvor die Sponge Bob Spiele veröffentlicht haben. Als Vorgeschmack auf das Spiel wurde nun eine Demo freigeschaltet. Diese kann kostenlos über Steam bezogen werden.

Um den Flair des Originals zu bewahren, hat man sich dafür entschieden, nur geringe Änderungen vorzunehmen. In erster Linie wurde hier natürlich auf eine zeitgemäße Grafik gesetzt. Zusätzlich hat man aber auch das Gameplay überarbeitet. Protagonist Mickey Maus verfügt jetzt über ein neues Move-Set. Er kann schnell voranpreschen, auf den Boden aufstampfen und sprinten. Nichts davon war in der ursprünglichen Version enthalten.

Epic Mickey Rebrushed hat einige ungewöhnliche Ansätze, die entscheidend zum Erfolg des Originals beitrugen. So betritt man eine Welt, die von Disneyland inspiriert ist. Bewaffnet ist Mickey dabei mit einem Pinsel voll Farbe oder wahlweise Verdünner. Die beiden Toole können genutzt werden, um die Welt durch Färben oder Entfärben zu verändern. So werden Rätsel gelöst und neue Wege aufgedeckt.

Das Spiel verfügt auch über ein Moralsystem, das einen Einfluss auf das Ende hat. Die verschiedenen Enden sollen auch für einen höheren Wiederspielwert sorgen. In den Übergängen zwischen den verschiedenen Leveln wechselt das Gameplay zu einem 2D-Plattformer. Die Level sind jeweils an klassischen Schwarz-Weiß-Cartoons von Disney orientiert. Hier finden sich sogar Clips aus der Anfangszeit von Disney, als Oswald der Hase noch der eigentliche Star war. Wer Epic Mickey Rebrushed noch vorbestellen möchte, erhält als Belohnung ein Pack mit drei alternativen Kostümen für Mickey. Regulär erscheint das Spiel am 24. September 2024 für Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Playstation 4 & 5 und PC. Der Preis beläuft sich auf 59,99 Euro. Weitere Infos finden sich auch auf der offiziellen Seite.