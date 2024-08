Werbung

Erstmalig vorgestellt wurde Avowed schon während des Xbox Showcase 2020. Danach wurde es einige Jahre still um den Titel, bis Entwickler Obsidian dann im letzten Jahr einen ersten Gameplay-Trailer gezeigt hatte. Mittlerweile gibt es auch einen Release-Termin. Am 18. Februar 2025 soll Avowed für Windows und Xbox Series X/S erscheinen. Der Titel wird ab Tag 1 Teil des Xbox Game Pass.

Auf der Gamescom 2024 war Avowed vertreten. Leider konnten Fans das Spiel nicht selbst anspielen. Stattdessen gab es eine Präsentation mit Live-Gameplay, bei welcher zwei Entwickler einen bestimmten Abschnitt spielten und kommentierten. Das gezeigte Material verriet nicht viel von der Story, zeigte aber bereits anschaulich wichtige Elemente des Spiels. So kann sich die Spielfigur bei Dialogen zwischen verschiedenen Antworten entscheiden. Genre-typisch haben auch bestimmte Stats und vorherige Entscheidungen Einfluss auf die verfügbaren Optionen. Die gezeigte Mission konnten Spieler am Rande einer Hauptmission optional erledigen. Wer eine bestimmte Figur einfach nicht anspricht, erhält den Auftrag erst gar nicht.

Außerhalb der Gespräche wird die Entscheidungsfreiheit in Avowed angepriesen. Spieler müssen die gestellte Aufgabe nicht zwingend erledigen. Grundsätzlich zählt auch nur das Ergebnis. Der Weg dahin bleibt dem Geschmack der Spieler überlassen. Kommt es zum Kampf, stehen auch hier mehrere Optionen zur Wahl. Im Beispiel war der Kampf mit Grimmoire und Schwert ebenso zu sehen, wie eine Kombination aus zwei Zauberstäben. Zaubersprüche werden unter anderem durch das Aufheben und Benutzen von verschiedenen Zauberbüchern erlernt.

Eine wichtige Hilfe in Kämpfen ist auch Begleiter Kai. Er verfügt über eigene Skills, die auf Befehl ausgelöst werden. Dies kann auch nützlich sein, um Hindernisse in der Spielwelt zu entfernen. Während es viele zerstörbare Objekte gibt, müssen einige mit speziellen Attacken getroffen werden, um den Weg freizumachen. Avowed spielt in der Welt von Pillars of Eternity. Die Spielwelt ist keine typische Open-World, sondern führt den Spieler durch die Handlung.

Wer möchte, kann sich das Spiel bei Steam auf die Wunschliste setzen.