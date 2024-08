Werbung

Neben den AAA-Titeln vieler großer Hersteller findet man auf der Gamescom auch in jedem Jahr etliche kleine Studios, die ihre Herzensprojekte präsentieren. Ein solches Projekt ist Tavern Keeper. Die Simulation stammt von Greenheart Games. Das Studio hat 2013 mit Game Dev Tycoon ihr erstes Spiel auf den Markt gebracht. Bis heute ist der Titel auf Steam erhältlich und bei fast 40.000 Reviews steht die Wertung bei Äußerst Positiv.

Nun soll elf Jahre später das nächste Spiel folgen. Am 05. November 2024 startet Tavern Keeper auf Steam in den Early Access. Auf der Gamescom sind die Entwickler gleich zweimal mit einem kleinen Stand vertreten. Im Business Bereich am Länderstand von Australien und in der Indie-Area. Wir konnten vor Ort eine rund 20-minütige Demo-Version anspielen. Darin wird die erste eigene Taverne eröffnet und die das Spiel vermittelt die Grundlagen. Hier wird schon deutlich, dass sich Tavern Keeper nicht ganz ernst nimmt und alles mit einer gehörigen Portion Humor versehen ist. Am Abschluss des Tutorials gibt einem das Spiel so die Möglichkeit, mit der kleinen Taverne weiterzuspielen, oder diese kurzerhand in die Luft zu jagen.

Das Team aus 7-10 Personen hat rund zehn Jahre in die Entwicklung von Tavern Keeper gesteckt und vertreibt den Titel ohne einen Publisher im Hintergrund selbst. Im Gespräch bezeichnet einer der Entwickler das Spiel als "Triple I". Gemeint ist damit, dass es sich um einen Indie-Titel handelt, der dennoch extrem gepolisht ist und viele kleine Feinheiten aufweist, die bei anderen Titeln in diesem Bereich manchmal unter den Tisch fallen. So gibt es in Tavern Keeper 6.500 einzelne Sound-Effekte, die für eine perfekt Sound-Kulisse sorgen sollen.

Eine weitere Besonderheit ist der Item Workshop. Hier stehen 1.300 Items aus dem Spiel zur Auswahl, um damit eigene Kreationen zu schaffen. Einige der besten Community-Schöpfungen wurden vor Ort gezeigt. Darunter ein detaillierter Dungeons and Dragons Spieltisch. Da es keine Spielkarten als Item gibt, hat der Erschaffer hier Teppiche verkleinert und richtig positioniert. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Eigene Kreationen erhalten einen einzigartigen Code, der mit anderen Spielern geteilt werden kann, damit diese sich das Item herunterladen können. Auf Steam kann man sich das Spiel auf die Wunschliste setzen. Dort ist auch eine Demo verfügbar, mit der man sich selbst einen Eindruck von Tavern Keeper verschaffen kann.