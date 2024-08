Werbung

Im November 2016 erschien die Remastered-Edition von Call of Duty: Modern Warfare. Mit einer Wertung von 83 auf metacritic und einem User Score von 7,6 wird das Spiel durchaus gut bewertet. Dennoch erschienen seither keine weiteren Remastered-Versionen der Modern Warfare-Reihe. Stattdessen startete man 2019 eine komplette Neuauflage der Spiele. Teil eins kommt hier auf einen User Score von 3,7. Noch schlechter steht es um den letzten Teil der Reihe, der nur noch eine 2,1 erreicht.

Ein Fan-Projekt hatte sich nun zum Ziel gesetzt, zumindest einige Inhalte aus dem original Modern Warfare 2 neu aufzubereiten. So sollte die Mod H2M alle Multiplayer-Maps aus Modern Warfare 1 und 2 in die Remastered-Edition bringen. Zusätzlich waren einige Karten aus der Singleplayer-Kampagne geplant. Alles in allem sollte H2M 54 neue Karten ins Spiel integrieren. Geplant war das Release für den 16. August 2024. Überraschend veröffentlichten die Macher der Mod dann einen Tag zuvor ein Statement auf X. Publisher Activision hat eine Unterlassungsverfügung gegen die Entwickler erwirkt. In der Folge sah man sich gezwungen, alle Arbeiten an der Mod einzustellen und das Projekt zu begraben.

Viele Fans sind nun aufgebracht. Besonders der Stopp einen einzigen Tag vor Release hinterlässt bei vielen einen faden Beigeschmack. Es wirkt nämlich, als habe Activision die Vorfreude auf den Release von H2M durchaus für sich genutzt. So hatte sich das acht Jahre alte Spiel in den letzten Tagen tatsächlich auf Platz drei der Steam-Charts gesetzt. Damit war der Titel beliebter als das kommende Call of Duty Black Ops 6, das am 24. Oktober 2024 erscheint.

Seit dem Posting der Entwickler kamen keine weiteren Nachrichten. Modern Warfare Remastered ist seither aus den Topsellern verschwunden, da die meisten Käufer den Titel nur erstanden haben, um die Karten der Mod zu spielen. Black Ops 6 findet sich noch auf Platz 20 der Charts.