Neues Two Point Spiel vorgestellt

2018 erschien mit Two Point Hospital der geistige Nachfolger von Theme Hospital. Das Original kam bereits 1997 auf den Markt und wurde vom legendären Studio Bullfrog erstellt. Two Point Hospital konnte den rabenschwarzen Humor des Vorgängers genauso aufgreifen, wie dessen Wuselfaktor und die dennoch komplexe Simulation. Damit setzte das neue Studio mit dem Namen Two Point den Start für ein neues Franchise unter Publisher Sega.

Die Entwickler hinter Two Point setzen sich aus vielen Veteranen der Branche zusammen, von denen einige schon an Theme Hospital mitgewirkt hatten. Nach dem Erfolg der Krankenhaus-Simulation erschien 2022 ein weiterer Teil der Reihe. Diesmal konnten Spieler ihre eigene Universität managen. Two Point Campus konnte die Fangemeinde ebenfalls überzeugen. Auf metacritic erhielt das Spiel einen Metascore von 83. Der User Score beläuft sich auf 7,2.

Diese Woche hat Sega nun einen neuen Teil im Two Point Universum angekündigt. Two Point Museum macht die Spieler dieses Mal zum Museums-Direktor. Es gibt leider noch keinen konkreten Release-Termin. Fans hoffen, dass dieser vielleicht im Rahmen der diesjährigen gamescom enthüllt wird.

Im Trailer ist zu sehen, dass bei den Exponaten unter anderem Dinosaurier zur Auswahl stehen. Spätestens bei dem Dino mit Einhorn wird aber klar, dass auch dieser Titel sich nicht ernst nimmt. Ein tiefgefrorener Neandertaler, der aus dem Eis ausbricht, sorgt auch hier wieder für den passenden Chaos-Faktor. Das Spiel wird für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Wer möchte, kann sich Two Point Museum schon jetzt bei Steam auf die Wunschliste setzen.