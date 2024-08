Werbung

Seit Frostpunk 2018 erschienen ist, haben Fans des Strategie-Spiels auf eine Fortsetzung gehofft. Eigentlich hätte es schon am 25. Juli 2024 so weit sein sollen, Entwickler und Publisher 11Bit Studios entschied sich nun jedoch, den Titel auf September zu verschieben. Jetzt steht der Release am 20. September 2024 ins Haus. Erscheinen soll Frostpunk 2 dann für Playstation 5, Xbox Series X/S und für PC bei Steam, Epic und GOG.

Vorab wurde jetzt eine Collector's Edition mit zusätzlichen digitalen und physischen Inhalten vorgestellt. Darin enthalten ist wie so oft allerdings keine Hardcopy des Spiels, sondern lediglich ein Downloadcode. Wichtig hier ist auch, dass diese Edition nur für die PC-Version veröffentlicht wird. Sie wird von 11Bit-Studios gemeinsam mit Skybound vertrieben und kann nur über deren Shop bezogen werden.

Wer sich für den Kauf entscheidet, muss aktuell 99,99 US-Dollar dafür zahlen. Dafür gibt es aber unter anderem auch die PC-Deluxe-Edition als Download-Code. Diese umfasst drei Tage vorzeitigen Zugang zum Story-Modus ab 17. September, einen digitalen Roman, den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook und einen exklusiven Gegenstand im Spiel. Ebenso erhalten Käufer freien Zugang zu den drei zukünftigen DLCs.

Zu den digitalen Inhalten gibt es auch einige physische Gegenstände in der Box. Das Highlight ist hier die Mehrschichtige Schattenbox mit LED-Beleuchtung. Sie zeigt wichtige Kunstwerke aus dem Spiel und wird mit Batterien oder über USB betrieben. Sie misst 10 x 12 Zoll mit Rahmen. Zudem befindet sich im Lieferumfang eine Auswahl an Postkarten. Diese Zeigen Motive aus der Welt von Frostpunk 2. Ein Schlüsselanhänger aus Metall mit Emaille-Finish, inspiriert von der Schlüsselgrafik des Spiels, liegt auch bei. Einige Aufkleber runden die Beigaben ab. Zuletzt gibt es noch die Fraktionsaufnäher. Jede Box enthält einen von zwei gestickten Fraktionsaufnähern, die nach dem Zufallsprinzip zugewiesen werden. Aber auch die Box selbst ist streng limitiert und einzeln nummeriert.