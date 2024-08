Werbung

Stalker 2 hatte bisher kein Glück. Der Nachfolger des erfolgreichen ersten Teils hatte immer wieder mit Verschiebungen zu kämpfen, unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs seit Februar 2022. Mittlerweile befindet sich der Titel auf der Zielgeraden. Nun hat GSC Game World den aktuellen Stand des Endzeit-Shooters in einem Video präsentiert (via Eurogamer). In diesem gibt der Entwickler den bisher ausführlichsten Blick auf das kommende Stalker 2.

Neben einem Überblick über die Besonderheiten des Spiels wird auf spezifische Aspekte der Entwicklung eingegangen. Die Hauptattraktion ist jedoch der nahezu vollständige Durchlauf einer Spielmission im Video.

Im Verlauf der Quest betont GSC die freie Natur des Missionsdesigns und erklärt, dass es unmöglich ist, alle Inhalte und jeden Charakter in einem einzigen Durchgang zu sehen - die Spieler werden eine etwas andere Geschichte, etwas andere Quests und andere Leute treffen, je nachdem, welche Entscheidungen sie treffen.

Die große Spielwelt von Stalker 2 - offiziell als Chornobyl Exclusion Zone benannt - besteht aus 20 Regionen, jede mit ihren eigenen Bewohnern, Anomalien und Natur. Außerdem soll es nur wenige Barrieren geben, was bedeutet, dass die Spieler die Orte nach Belieben erkunden können.

Bei all dem müssen die Spieler ihren Hunger und ihre Müdigkeit im Auge behalten, um sicherzustellen, dass ihre Effizienz nicht nachlässt. Sie müssen obendrein auf ihre Ausrüstung achten, da eine Überlastung ihre Bewegungsfreiheit einschränkt. GSC sagt, man habe es bewusst vermieden, Stalker 2 für die Spieler einfach zu machen, da dies "den Realitätssinn zerstören" würde - eine Einstellung, die sich in der Entscheidung widerspiegelt, auf ein Levelsystem zu verzichten und stattdessen eine naturalistischere Progression anzustreben, bei der sich die Spieler verbessern, je vertrauter sie mit der Umgebung werden oder durch Erfahrung schnellere Reaktionen erzielen.