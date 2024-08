Werbung

Gearbox-CEO Randy Pitchford hat erneut das nächste Borderlands-Spiel angeteasert. In einem Beitrag auf X, welcher auf die heftige Kritik an dem kürzlich erschienenen Borderlands-Film folgte, erklärte Pitchford, dass Gearbox hart an dem nächsten Teil der Loot-Shooter-Reihe arbeite.

Pitchford ließ die Borderlands-Fans wissen: "Was ihr also sagen wollt, ist: Ihr mögt das, was meine Freunde und ich mit unseren Borderlands-Videospielen machen, noch mehr als das, was einige der größten und besten Filmemacher der Welt gemacht haben. Ich fühle mich sehr geschmeichelt! Wir arbeiten besonders hart an dem, was als Nächstes kommt...."

Bereits zu Beginn des Jahres erklärte Publisher 2K, dass sich das nächste Borderlands-Spiel in aktiver Entwicklung befinde, nachdem dieser bekannt gegeben hatte, Gearbox Entertainment für 460 Millionen US-Dollar von der Embracer Group zu übernehmen.

In einem Gespräch mit GamesRadar im vergangenen Monat deutete Pitchford zudem an, dass die Fans nicht lange auf weitere Informationen warten müssten. Pitchford verriet, dass eine Ankündigung des nächsten Borderlands-Spiels "noch vor Ende des Jahres" oder "vielleicht sogar früher" erfolgen könnte.

Laut 2K hat sich die Borderlands-Reihe seit ihrem Start im Jahr 2009 fast 87 Millionen Mal verkauft. Borderlands 3, der jüngste Teil der Serie, ist mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren der am schnellsten verkaufte Titel des Publishers. Borderlands 2 von 2012 ist mit über 29 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Spiel von 2K seit der Gründung des Labels sieben Jahre zuvor.