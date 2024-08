Werbung

The Witcher 4 ist noch mitten in der Entwickelung. Dennoch kommen derzeit Gerüchte auf, dass die bisherige Hauptfigur, Geralt von Riva, zwar noch im neuen Spiel vorkommen soll, allerdings nicht mehr die Hauptrolle bekleiden wird. Darauf hindeuten tut die Tatsache, dass der bisherige Synchronsprecher Doug Cockle noch kein Drehbuch für das vierte Spiel zu Gesicht bekommen hat.

In einem Interview äußerte sich Cockle zum neuesten Spiel, das sich derzeit noch beim polnischen Studio CD Projekt Red in Entwicklung befindet: "The Witcher 4 ist angekündigt worden. Ich kann nichts darüber sagen", so Cockle und weiter: "Wir wissen, dass Geralt Teil des Spiels sein wird, wir wissen nur nicht, in welchem Umfang. Das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren, also geht es dieses Mal nicht um ihn. Wir wissen nicht, um wen es geht, ich bin gespannt, es herauszufinden!"

Zwei Drittel der Belegschaft von CD Projekt arbeiten derzeit am nächsten Spiel der Witcher-Reihe, das den Codenamen Polaris trägt. Wie auf der Bilanzkonferenz des Publishers für das Geschäftsjahr 2023 im März 2024 bekannt gegeben wurde, besteht das Entwicklerteam derzeit aus 403 Mitarbeitern.