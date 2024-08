Werbung

Mit Dreamlight Valley will Disney Spielern die Möglichkeit bieten, ihr eigenes Disney-Universum aufzubauen und zu erleben. Der Titel startete im September 2022 zunächst in den Early Access, bevor er am 5. Dezember 2023 schließlich veröffentlicht wurde. Verfügbar ist die Lebenssimulation auf Xbox Series X/S, Playstation 5, Nintendo Switch und PC. Es gibt sogar eine Version für Apple Arcade.

Am ehesten erinnert das Spielprinzip wohl an Titel wie die Sims oder Animal Crossing. Spieler können sich frei in einem Fantasy-Dorf bewegen und treffen dort nach und nach auf alle möglichen Charaktere aus Disney- und Pixar-Filmen. Wer kleine Aufgaben für diese erfüllt, erhält die Option, Mickey und co. in seinem Dorf wohnen zu lassen. So wächst die Stadt nach und nach und Spieler können auch ihr eigenes Haus vergrößern und verschiedene Gärten und dergleichen anlegen.

Disney erweitert den Umfang des Spiels nach und nach um immer mehr der eigenen Figuren. Zu den klassischen Cartoon-Figuren aus Entenhausen kamen so auch die Spielzeuge aus Toy Story, Lilo und Stitch und im Winter 2023 sogar Jack Skellington aus Nightmare Before Christmas. Auf der Webseite des Spiels gibt es mehr Informationen zu den bereits veröffentlichten Inhalten. Publisher Gameloft hat gerade die geplante Roadmap für das verbleibende Jahr vorgestellt.

Die Roadmap teilt sich in zwei Bereiche. Die Inhalte, die für Besitzer des Spiels kostenlos sind und kostenpflichtige Inhalte. Zu letzteren zählt die neue Geschichte rund um Jaffar. Diese gehört zum kostenpflichtigen Addon A Rift in Time. Für alle Spieler erhältlich sein sollen Tiana, die im August ins Spiel kommt, Timon und Pumbaa ab Oktober und ein mysteriöser Inhalt für Ende des Jahres. Dabei könnte es sich um Sally aus Nightmare before Christmas handeln. Auf dem Bild ist nämlich ein Kleid zu sehen, das ihrem sehr ähnlich sieht und Jack Skellington wurde Ende letzten Jahres bereits eingebaut.