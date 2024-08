Werbung

Am 23. April 2023 erschien mit Star Wars Jedi: Survivor die Fortsetzung des 2019 erschienenen Star Wars Jedi: Fallen Order. Das Spiel wurde damals für PC, PlayStation5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Besitzer von Last-Gen-Konsolen gingen leer aus.

Die Begründung für diese Entscheidung lautete, man könne die Qualität nicht sicherstellen, wenn man den Titel für die veraltete Hardware veröffentlicht. Knapp eineinhalb Jahre nach Release hatten die Entwickler bei Respawn scheinbar die Gelegenheit, doch noch eine passende Version für die alten Konsolen zu erstellen. Auf X kündigte der offizielle Star Wars Account von Publisher EA nun nämlich Versionen für Xbox One und PlayStation 4 an.

Der Post verrät außerdem, dass die neuen Versionen am 4. September 2024 in den Handel kommen. Vorbestellungen in den jeweiligen Shops von Playstation und Xbox sind bereits möglich. Das Spiel kostet aktuell je 49,99 Euro. Damit sind die Old-Gen-Versionen zu Release bedeutend günstiger als die Current-Gen-Versionen, die in den Shops je 79,99 Euro kosten.

Während Star Wars Jedi: Survivor auf metascore immerhin auf einen Metascore von 85 kommt, zeigen die Steam-Bewertung lediglich eine durchschnittliche Wertung von Ausgeglichen. Grund für die kritischen Reviews sind meist Performance-Probleme der PC-Version. Auch hier will EA nachbessern.

Mit dem Release für PS4 und Xbox One erscheint außerdem ein großes Update für PC, das die bekannten Probleme beheben soll. Dazu kommen einige Quality-of-Life-Verbesserungen.