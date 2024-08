Werbung

In Bayern wurde Die Gamerei eröffnet. Unter dem Motto "The Bavarian Home of Game Changers" stehen in dem Hub im Münchener Osten knapp 1.000 qm zur Verfügung. Dort sollen sich Games-Studios und entwickelnde Firmen in den bereitgestellten Büros und Arbeitsplätzen ansiedeln. Auch passende Locations für Meetups oder Events sind verfügbar.

Gefördert wird das Projekt vom Bayerischen Digitalministerium mit einer Summe von 560.000 Euro. Initiiert wurde Die Gamerei von Medien.Bayern und deren Games-Bereich Games/Bavaria. Laut Bayerns Digital- und Games-Minister Dr. Fabian Mehring will man dadurch "Bayern als führenden Standort für digitale Innovationen" etablieren.

Die Gamerei hat in der Hohenlindener Straße 4 in München ihr Zuhause. Acht Büros auf drei Etagen können angemietet werden. Dabei sind die Konditionen flexibel. Man will sich auch explizit an Studenten und Solo-Entwickler richten, um ihnen größtmögliche Wachstumsmöglichkeiten zu geben. Mit Jumpy Bit, Leyline Creations und ThreeDeesind sind bereits die ersten bayrischen Entwicklereingezogen.

Das Projekt ist vorerst für zwei Jahre durch das Ministerium gefördert. Weitere Informationen zur GAMEREI gibt es auf der offiziellen Webseite.