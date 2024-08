Werbung

Am 9. August 2024 startet Ratten Reich in den Early Access. Das Strategie-Spiel setzt auf neue Ansätze in einem schon oft genutzten Setting. Das RTS bringt Spieler in eine fiktive Welt, die durch endlose Kriege zerstört wurde. Dabei erinnert alles an die Schlachtfelder und den ungefähren technischen Stand der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Der Clou liegt jedoch bei den am Konflikt beteiligten Parteien. Hier treten Ratten, Mäuse, Kakerlaken und Eidechsen bewaffnet gegeneinander an.

Die Nationen, die hauptsächlich an den Ausschreitungen beteiligt sind, sind an früheren Kriegsparteien angelehnt. Das RR genannte Ratten Reich orientiert sich farblich und bei den Waffen stark am Deutschen Kaiserreich und teilweise auch am Dritten Reich. Andere Nationen werden von der Mäusen geführten FMR und anderen Gruppen verkörpert. Neben klassischen Waffen aus den Weltkriegen kommen im Spiel etliche Neuschöpfungen vor, die dem Steam- und Dieselpunk-Gedanken entsprechen, den die Spielwelt zeigt. Fortschritte in der Dampf- und Dieselforschung sollen hier neue Panzer und weitere ungewöhnliche Gefährte hervorgebracht haben.

Im Spiel gibt es drei unterschiedliche Kontinente, von denen jeder seine eigenen Bedingungen für den Kampf bietet. Der Zentralkontinent verfügt über stark befestigte Militärstützpunkte. Im Osten wartet ein großes Sumpfgebiet und im Westen findet sich ein Wüstenkontinent, auf dem Einheiten kaum Deckung finden können. Jede Struktur in Ratten Reich ist zerstörbar. Dadurch sollen die Schlachtfelder noch dynamische werden. Zudem gibt es im Spiel die Möglichkeit aus dem typischen "Strategie-Modus" heraus die direkte Kontrolle über eine Einheit zu übernehmen. Diesen fließenden Wechsel von RTS zu Shooter zeigte bereits ein Gameplay-Trailer 2022.

Das Spiel startet am 9. August 2024 auf Steam in den Early Access. Laut Entwickler Metalladlerstudio plant man, diese Phase nach circa 12 bis 15 Monaten mit dem finalen Release zu beenden. Das Studio aus Österreich konnte das Spiel durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanzieren, bei der man 93.000 Euro eingenommen hat. Eines der erreichten Ziele schließt einen Release für Xbox und Playstation ein. Ein Termin hierfür ist noch nicht bekannt. Das Letzte Finanzierungsziel von 120.000 Euro wurde nicht erreicht und hätte einen Multiplayer-Modus ins Spiel gebracht.