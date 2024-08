Werbung

Im Februar 2023 erschien Hogwarts Legacy. Das Spiel war ein großer Erfolg für Publisher Warner. Viele Fans vermissten allerdings eine Sache, die in den Romanen und Büchern rund um Harry Potter eigentlich eine große Rolle einnimmt: Quidditch.

Während man in Hogwarts Legacy zwar einen Besen erhält, um sich schnell über die Map zu bewegen, fehlt die Option, den Lieblingssport der magischen Welt selbst zu erleben, völlig. Die Story des Singleplayer-Titels handelt das Fehlen des Sports schnell damit ab, dass das Quidditch-Feld gerade umgebaut wird und deshalb nicht verfügbar sei. Nun soll der Besensport doch noch spielbar werden. Allerdings in einem eigenen Titel. Im neuen Trailer zeigt Harry Potter Quidditch Champions bereits erste Gameplay-Szenen.

Im Spiel hat man sich alle Mühe gegeben, Quidditch so nahe an der Vorlage wie möglich zu halten und dennoch für maximalen Spielspaß zu sorgen. Die Spieler können in die bekannten Positionen Jäger, Sucher, Hüter oder Treiber übernehmen. Jede davon kommt mit ihrem einzigartigen Spielstil. Gespielt wird auf mehreren verschiedenen Spielfeldern in der Welt von Harry Potter.

Im Karrieremodus warten Showdowns mit großen Belohnungen bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Wer möchte, kann im Online-Koop mit bis zu drei Freunden spielen. In Online-Matches kann man zudem gegen andere Quidditch-Teams antreten. Der eigene Stil kann durch Stufenaufstiege und Skill-Points angepasst werden. Zur Verfügung stehen neben selbst designten Charakteren Figuren aus der Romanvorlage.

Quidditch Champions wird ab Release Teil von Playstation Plus sein. Auf Steam kostet die Standard-Edition 29,99 Euro. Für 39,99 Euro gibt es die digitale Deluxe Edition. Darin sind einige kosmetische Skins und 2.000 der Ingame-Währung enthalten. Am 3. September erscheint das Spiel für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.