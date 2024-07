Werbung

Das Studio Piece of Cake produziert mit Dark Hours gerade das erste Horror-Spiel des Indie-Entwicklers. Zuvor hat das französische Studio beispielsweise das Farmspiel My Fantastic Ranch: Unicorns & Dragons veröffentlicht. Erscheinen soll der Horror-Survival-Titel schon im September 2024.

Im Spiel können Spieler alleine oder mit bis zu drei Freunden in die Rolle von Einbrechern schlüpfen. Der Raub wird jedoch abrupt durch ein paranormales Ereignis gestört. Danach ist das Team mit einem bösen Wesen zusammen eingesperrt. Von da an geht es im Spiel nur noch darum, zu überleben. Durch Erkundung des unbekannten Gebäudes und vor allem Zusammenarbeit mit den anderen Spielern müssen sowohl sichere Verstecke, als auch ein Weg aus der Misere gefunden werden. Das Überleben ist auf zwei Arten möglich. Entweder man findet den Fluchtweg oder versteckt sich bis zum Morgen vor dem Monster.

Wer auf der Flucht auch noch Punkte sammeln will, muss versuchen, so viele Wertgegenstände wie möglich abzustauben, ohne dabei von dem Geist erwischt zu werden. Das Monster ist aber nicht die einzige Gefahr für die Spieler. Die Wertsachen im Gebäude sind mit verschiedenen Fallen und Sicherheitsvorkehrungen gesichert. In kleinen Mini-Spielen müssen Sicherheitskameras und Laser überwunden werden. Dabei hilft die individuelle Ausrüstung. Neben simplen Dietrichen gibt es auch fortschrittliche Helfer wie Hacking-Tools. Notfalls muss auch einfach die Brechstange ran.

Um die Level spannend zu halten, setzt Piece of Cake bei Dark Hours auf prozedurale Umgebungen. Wer sich selbst ein Bild von dem Titel machen möchte, kann den Prolog kostenlos auf Steam spielen. Bis zum Release des Koop-Horror-Survivals im September kann das Spiel hier auch auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein Release für Konsolen ist bisher nicht geplant.