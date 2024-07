Werbung

Der mittelalterlichen Städtebausimulation Manor Lords steht ein großes Update bevor. Der Entwickler Slavic Magic gewährt vorab einen Einblick in die Neuerungen, die mit der neuen Version kommen werden.

Die wichtigste Änderung wird dabei die Überführung von Manor Lords in die Unreal Engine 5 sein, die laut dem Entwickler eine Vielzahl von Verbesserungen mit sich bringen und die Entwicklung noch besser vorantreiben soll. Zudem soll dies auch neue Möglichkeiten hinsichtlich der Grafik eröffnen.

Ebenso in Sachen Content kommen neue Elemente ins Spiel. So werden aufgrund der großen Nachfrage Angelteiche in das Spiel integriert. Ein neuer Entwicklungszweig, das Winterfischen, soll zudem das Angeln das ganze Jahr über ermöglichen.

Auch Armbrüste werden neu ins Spiel aufgenommen und sollen zusätzliche Optionen für den Fernkampf bieten. Daneben ziehen weitere neue Porträts, die zu Beginn des Spiels zur Auswahl stehen, in das Spiel ein. Eine neue Handelsübersicht im Entwicklungsbildschirm soll in Zukunft zudem alle bisherigen Transaktionen, getrennt nach Regionen, auflisten können.

Neben neuen Inhalten steht auch wieder das Bug-Fixing auf der Agenda. So wird beispielsweise ein Fehler behoben, der manchmal dazu führte, dass fliehende Rehe hängen blieben.

Der Patch soll in den nächsten Wochen fertiggestellt und veröffentlicht werden. Ein konkretes Datum steht bisher noch aus. Das Spiel selbst befindet sich noch im Early Access.