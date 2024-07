Werbung

Auf der gamescom 2023 wurde Synced vorgestellt. Spielbar war der Titel damals noch nicht. Stattdessen setzte man auf Werbung und eine Bühnen-Show. Der Free-to-Play Shooter von Level Infinite ist am 08. September 2023 erschienen. Im Loot-Shooter treten Spieler in Dreier-Teams gegeneinander an. Dabei stehen verschiedene Spiel-Modi zur Auswahl. Das Spiel ist für PC erschienen und sowohl auf Steam, als auch im Epic Store erhältlich.

Nicht einmal ein Jahr nach dem Start zieht Publisher Tencent bereits den Stecker. Der Shooter wird schon im September 2024 eingestellt. In einer offiziellen Ankündigung auf der Website bedankte sich Tencent bei allen Spielern und informierte darüber, dass das Spiel ab dem 8. oder 9. September, je nach Region, nicht mehr verfügbar sein wird.

Bis zur endgültigen Einstellung können Spieler weiterhin auf die In-Game-Inhalte zugreifen. Allerdings sind Käufe von sowie die Registrierung neuer Accounts bereits eingestellt. Die genauen Gründe für die Einstellung des Spiels wurden von Tencent im Statement nicht genannt. Es wird jedoch vermutet, dass die niedrigen Spielerzahlen und ein möglicherweise nicht erfolgreiches Monetarisierungskonzept ausschlaggebend waren. So zeigt ein Blick auf SteamDB, dass aktuell lediglich sieben Spieler im Spiel aktiv sind.

Synced startete schon mit gemischten Reaktionen. Spieler kritisierten vor allem Stabilitätsprobleme und eine zu geringe Spielerbasis, was dem Spiel erschwerte, Fuß zu fassen. Das Ende von Synced ist ein weiteres Beispiel dafür, wie schwierig es für Free-to-Play-Spiele sein kann, langfristig erfolgreich zu bleiben. Trotz des anfänglichen Hypes und der Bemühungen des Entwicklers, eine engagierte Community aufzubauen, konnte sich Synced letztlich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Als Reaktion auf die Abschaltung zeigt die Steam-Seite bereits eine Wertung von Größtenteils Negativ.