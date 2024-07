Werbung

Schon 2019 hat Crytek mit Hunt: Showdown einen bis heute sehr beliebten PvPvE-Shooter veröffentlicht. Auf metacritic erreicht der Titel einen Metascore von 81. Nach fast fünf Jahren am Markt bereitet Entwickler Crytek nun auf einen umfassenden Relaunch des Multiplayer-Shooters im August vor. Am 15. August 2024 erscheint das bisher größte Update des Spiels mit etlichen grundlegenden Änderungen. So soll das Spielerlebnis intensiviert und die Community erneut begeistert werden.

Eine der größten Neuerungen ist die Einführung der neu entwickelten CryEngine Version 5.11 für das Spiel. Zudem kommt eine komplett neue Karte ins Spiel. Diese soll die Stärken der neuen Engine voll ausspielen und ein neues Spielerlebnis bieten. Auch der Erwerb neuer Jäger als Spielfiguren und das Prestige-System werden komplett überarbeitet. Statt der Einordnung in Tier 1-3 werden Hunter nun wie Gegenstände in Rollenspielen von common bis mythic gegliedert. Alle im Spiel verfügbaren Hunter können nach ihrer Freischaltung für 100 Hunt Dollar rekrutiert werden. Einmal angeworben starten sie mit drei zufälligen Traits, aber ohne Ausrüstung.

Im Spiel werden nun auch zwei neue Arten von Traits eingeführt. Die seltenen Traits können dabei nur innerhalb der Spielwelt gefunden werden. Sogenannte Burn Traits können nur einmalig verwendet werden bevor sie automatisch verschwinden. Der Necromancer-Trait wird nun in einen solchen Burn Trait umgewandelt. Das bedeutet, eine Wiederbelebung ist nur einmal pro Durchlauf möglich. Die geänderte Flugbahn von Projektilen wird sich wahrscheinlich auch stark auf das Gameplay auswirken. Hierbei wurden die Kugeln mit realistischen Flugkurven versehen. Sie fallen über große Distanzen nun immer weiter ab, um den Effekt von Schwerkraft zu simulieren.

Um Spielern mehr Möglichkeiten zu geben, können Fallen nach dem Update nicht mehr nur auf dem Boden platziert werden. Auch an Wänden, Fenstern und in steilen Winkeln müssen Spieler jetzt mit Gefahren durch andere Spieler rechnen. Stationen können mehrfach genutzt werden und deaktivieren sich nicht mehr nach der zweiten Nutzung. Der Fallschaden, den die Hunter erleiden, wird ebenso überarbeitet. Als letztes wird ein komplett neues User Interface in Hunt integriert. Vor allem Konsolenspieler dürften sich freuen: Es gibt keinen Cursor mehr und die Menüs werden an Controller-Steuerung angepasst. Questlines, der Trials-Modus, der Schwarzmarkt und die Bibliothek werden ab 2025 komplett erneuert und verschwinden aus dem Spiel. Bei der Rekrutierung gibt es mehr Übersicht, da jetzt 39 Hunter gleichzeitig dargestellt werden können. Ein neues Quick-Menü soll die Navigation allgemein beschleunigen.