Werbung

Das Aufbauspiel Factorio ist schon vor mehr als zehn Jahren in die Testphase gestartet. Nach der Alpha 2013 folgte 2016 der Early Access, bevor das Spiel dann 2020 für PC veröffentlicht wurde. Zwei weitere Jahre später folgte das Release für die Nintendo Switch. Der große Erfolg des Spiels sorgte dafür, dass mittlerweile eine Erweiterung angekündigt wurde.

Factorio: Space Age hat nun endlich ein Release-Datum erhalten. Am 21. Oktober 2024 soll es so weit sein. Was Entwickler Wube Software LTD. bisher an Neuerungen angekündigt hat, lässt Fans aufhorchen. Die umfangreichen Änderungen geben dem Spiel nochmal eine völlig neue Ebene und wirken eher wie ein zweiter Teil als nur ein DLC.

Während das Hauptspiel sich bislang auf den Planeten Nauvis beschränkt hat, kommen nun vier weitere Planeten hinzu. Die Feuer-Welt Vulcanus dient als Schmiede-Stützpunkt. Dort können Spieler aus der allgegenwärtigen Lava Metalle gewinnen. Fulgora versorgt Anlagen über Blitze mit Energie. Dort können die Geheimnisse einer untergegangenen Kultur erkundet werden. Auf Gleba können Spieler im Sumpf verschiedene Lebensmittel anbauen. Der letzte Planet trägt noch keinen Namen. Er soll als Überraschung erst zum Release des DLCs präsentiert werden.

Zusätzlich zur Planeten-Oberfläche stehen nun auch fliegende Fabriken als Baugrund zur Verfügung. Diese bewegen sich durch das Weltall und bauen Ressourcen von Asteroiden ab. Während das Addon kostenpflichtig sein wird, soll am gleichen Tag Version 2.0 von Factorio veröffentlicht werden. Diese bringt kostenlos einige Änderungen für Besitzer des Hauptspiels. Wer sich Space Age sichern möchte, kann sich das Spiel bei Steam auf die Wunschliste setzen. Es soll zu Release am 21. Oktober 2024 rund 32 Euro kosten.

Auf der zugehörigen Steam-Page finden sich weitere Informationen zu den neuen Planeten und den geplanten Änderungen, die die Raumfahrt in das Aufbau-Spiel bringen wird.