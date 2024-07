Werbung

Im Rahmen der Game Awards 2023 hatte Sega einen kurzen Trailer präsentiert. Darin kündigte man mehrere Remakes und Reboots beliebter Marken von Sega an. Eine davon soll Crazy Taxi werden.

Das Rennspiel erschien 1999 für Arcade-Hallen und ein Jahr später für die Sega Dreamcast. Eine Portierung, die 2011 auf Steam erschien, kann heute noch für 7,99 Euro gekauft werden. Bisher war seit der Ankündigung der Neuauflage nicht viel darüber bekannt. In einem Interview hat einer der Entwickler nun Angaben dazu gemacht, in welche Richtung das neue Crazy Taxi gehen soll. So soll es sich um ein groß angelegtes Open-World-MMO handeln. Entsprechend liegt der Fokus bei der Entwicklung sowohl auf der großen, offenen Welt als auch auf dem Multiplayer-Aspekt.

Das wäre das erste Mal, dass Sega ein Spiel aus der Crazy-Taxi-Reihe in dieser Größenordnung angeht. Der Produzent der Serie hat in einem Interview betont, dass das neue Spiel das typische Crazy Taxi-Gefühl beibehalten soll, während es gleichzeitig MMO-Mechaniken integriert. In den ersten Spielszenen sind mehrere gelbe Taxis zu sehen, die gegeneinander antreten und dabei von Polizeiautos verfolgt werden. Das Spiel wird in einer Stadt spielen, die stark von Kalifornien inspiriert ist und ein wenig an einen Vergnügungspark erinnern soll. Sega hat auch bereits angegeben, dass das Spiel in der Unreal Engine entwickelt wird.

Der Reboot von Crazy Taxi ist Teil einer größeren Strategie von Sega, ihre alten IPs neu aufzulegen. Neben Crazy Taxi werden andere Klassiker wie Golden Axe, Jet Set Radio und Streets of Rage für moderne Plattformen neu interpretiert. Da es sich bei der Neuauflage um einen AAA-Titel handeln soll, investiert Sega in Rekrutierungsmaßnahmen, um das Entwicklerteam zu verstärken. So werden zahlreiche Spezialisten gesucht, um das Projekt erfolgreich umzusetzen. Ein Release-Zeitraum ist aktuell jedoch noch nicht bekannt.