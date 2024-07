Werbung

Anfang 2024 wurde der von den Firewalk Studios entwickelte Helden-Shooter Concord angekündigt. Verlegt wird das Spiel von der Playstation Publishing LLC. Erscheinen soll der Titel für PC und Playstation zugleich. Genau hier liegt aber das aktuelle Problem.

Nachdem der Shooter zum Start der Werbung von vielen Fans des Genres mit Freude erwartet wurde, gibt es seit kurzem große Kritik aus den Reihen der Community. Grund dafür ist der geplante PSN-Zwang. Käufer des Spiels werden gezwungen, sich zum spielen in ihren Playstation Network Account einzuloggen. Wer keinen solchen Account hat, der kommt nicht ins Game, auch wenn er es gekauft hat. Das soll auch für PC-Spieler gelten. Die Entwickler begründen dieses Vorgehen mit technischen Aspekten. Der Zwang zum PSN-Account sei notwendig, damit man Cross-Play und Cross-Progression im Spiel einbauen könne. Nur so können laut Entwickler PC- und Konsolen-Spieler gemeinsam zocken.

Playstation-Konzern Sony hatte die Pflicht zum PSN-Account bereits zuvor ausgetestet. Das Ergebnis war das gleiche. Im Falle von Helldivers II ruderte der Konzern jedoch nach heftiger Kritik zurück. Ob das auch dieses Mal der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Grund für die Empörung der Fans ist nicht nur der bloße Zwang zum Account, sondern auch der Umstand, dass dieser in vielen Ländern der Welt noch gar nicht verfügbar ist. Besonders außerhalb der EU wären etliche Spieler ausgeschlossen.

In Concord sollen die Spieler in Gruppen von fünf gegen fünf gegeneinander antreten. Zur Wahl stehen 16 Helden mit verschiedenen Fähigkeiten. Das Spiel wird nach einem Free-to-Play-Modell veröffentlicht. Es wird also kostenpflichtige kosmetische Inhalte geben. Möglicherweise kommen auch Erweiterungen, für die man zusätzlich zahlen muss. Zudem wollen die Entwickler konstant für neue Inhalte sorgen, um den Spielern auch kostenfrei etwas zu bieten. Die Veröffentlichung ist für den 23. August 2024 vorgesehen. Vom 12. bis 14. Juli und vom 18. bis 21. Juli finden jeweils Beta-Tests statt.