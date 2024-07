Werbung

Gerade erst ist mit Shadow of the Erdtree die erste Erweiterung für Elden Ring erschienen. Damit wird die Welt des 2022 erschienen Elden Ring noch einmal enorm vergrößert. In einem Interview mit The Guardian hat der Präsident der Entwicklerfirma From Software, Hidetaka Miyazaki, sich nun zu den Zukunftsplänen seiner Firma geäußert.

From Software ist vor allem für seine extrem schwierigen Fantasy-Abenteuer bekannt und hat mit der Dark Souls Reihe ein ganzes Genre benannt. Die japanische Firma hat jedoch auch schon zuvor erfolgreiche Spiele produziert und führt Reihen wie den SciFi-Mech-Shooter Armored Core bis heute fort. Im Interview gab Miyazaki nun jedoch an, dass Elden Ring inklusive des neuen DLCs wahrscheinlich das umfangreichste Projekt sei, das seine Entwickler umsetzen können. Man habe alle Möglichkeiten der aktuellen Belegschaft ausgeschöpft, um eine solch riesige Welt zu erschaffen. Bis heute gibt es wohl noch kleine Geheimnisse in dem Soulslike, die bisher kein Spieler entdeckt hat.

Für die Zukunft gibt Miyazaki die Prognose, dass man sich möglicherweise vermehrt um kleinere Projekte kümmern möchte. Er nennt hier die Hoffnung, dass sich junge Entwickler innerhalb von From Software an eigene Projekte wagen. Die Firma könnte dann gleichzeitig mehrere kleinere Spiele entwickeln und betreuen, statt all ihre Ressourcen in einem Mega-Projekt wie Elden Ring zu binden.

Im Bezug auf weitere Pläne mit Elden Ring hatte sich Miyazaki bereits in einem Interview mit PC Gamer im Februar geäußert. Darin gab er an, dass man aktuell nur einen DLC, den mittlerweile erschienenen Shadow of the Erdtree offiziell bestätigen wolle. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass man durchaus mehr Ideen für die Zukunft des Spiels habe.

Was genau das bedeuten soll, ist noch unklar. Für Dark Souls 2 und 3 waren in der Vergangenheit jeweils drei größere DLCs veröffentlicht worden.