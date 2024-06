Werbung

Der Nachfolger des beliebten Survival-Aufbauspiels Frostpunk verschiebt sich. Wie der Entwickler mitteilte, wird Frostpunk 2 nicht bereits am 25. Juli erscheinen. Der Titel wird sich um gut zwei Monate auf den 20. September 2024 verschieben.

Der Entwickler 11 Bit Studios gibt an, mehr Zeit für die Entwicklung zu benötigen. Vorausgegangen war eine Beta-Testphase, die Vorbestellern der Deluxe Edition zur Verfügung stand. Anschließend konnten die Spieler noch Feedback abgeben. "Bei der Analyse eures Feedbacks und der Priorisierung der Dinge, die wir dem Spiel hinzufügen wollen, wurde uns klar, dass wir mehr Zeit brauchen, um die Entwicklung von Frostpunk 2 abzuschließen, um ihnen gerecht zu werden und die bestmögliche Erfahrung bei der Veröffentlichung zu garantieren", so 11 Bit Studios.

Der Entwickler ist der Meinung, "dass diese zusätzlichen Funktionen etwas sind, das ihr am ersten Tag im Spiel sehen solltet und nicht in einem Patch, der nach der Veröffentlichung hinzugefügt wird." Dabei wird 11 Bit sogar konkret, was in den acht zusätzlichen Wochen bis zum Release noch passieren soll. So will der Entwickler etwa noch einmal Hand an das Arbeitermanagement-System legen. Auch sollen noch Überarbeitungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen werden sowie neue Möglichkeiten, Gebiete nach ihrem Bau noch einmal umgestalten zu können.

Inhaltlich möchte Frostpunk 2 an seinen Vorgänger anknüpfen. Allerdings verändert der Entwickler mit dem neuen Spiel das Konzept. Im Fokus steht nun nicht mehr der akute Überlebenskampf gegen die Kälte, sondern das Management einer pluralistischen Gesellschaft mit all ihren divergenten Interessen.