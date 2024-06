Shadow of the Erdtree

Am 21. Juni 2024 ist mit Shadow of the Erdtree die erste Erweiterung für Elden Ring erschienen. Mit dem kostenpflichtigen DLC bringen die Macher von Dark Souls und Co. noch einmal viele neue Inhalte, Bosse und Geheimnisse in ihr neuestes Werk. Ein neuer Patch soll nun Probleme beheben.

Ein weiterer Grund für das Ausrollen von Patch 1.12.2 dürften die vielen negativen Reviews sein, die sich zuletzt in den Steam-Reviews zu Elden RIng angesammelt hatten. Damit stehen die Nutzer-Wertungen in krassem Gegensatz zu den Kritiker-Meinungen, die das Spiel bisher sammeln konnte. Auf Metacritic kommt Shadow of the Erdtree auf einen Metascore von 95. Die Steam-Bewertungen sanken hingegen zwischenzeitlich aus lediglich Ausgeglichen.

Grund für den Unmut der Fans waren der hohe Schwierigkeitsgrad des Addons und Performance-Probleme. Das neue Update soll diesen Beschwerden nun entgegen wirken. So wird ein Bug behoben, der Raytracing auf dem PC automatisch aktivierte. Dies soll den Performance-Schwierigkeiten entgegen wirken. Viel wichtiger ist jedoch die Anpassung der Spiel-Schwierigkeit. Dies wird über einige Änderungen an der neu eingebauten Mechanik des Scadubaum-Segens erreicht. Wer diesen Segen einsammelt, profitiert einerseits von einer Erhöhung des ausgehenden Schadens, auf der anderen Seite wird der eingehende Schaden verringert. Die hierdurch gewährten Boni wurde nun verstärkt, um Spielern das Vorankommen im Spiel zu erleichtern.