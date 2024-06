Werbung

Einmal im Jahr werden die Gee! Learning Games Awards vergeben. Die internationale Preisverleihung richtet sich ausschließlich an pädagogische Spiele. In diesem Jahr steht auch ein deutsches Spiel von einem Indie-Studio im Finale.

Nominiert ist Paintball - the puzzle game von dem saarländischen Studio Debuff Interactive. Der Titel steht dabei im Wettbewerb gegen Resilience: After the Eruption, Empires & Interconnections, Bug and Seek, Playing Kafka und auch House Flipper 2. House Flipper 2 erschien bereits im Dezember 2023 und erfreut sich genau wie sein Vorgänger besonders bei Streamern großer Beliebtheit. Nominiert sind die Spiele in der Kategorie Small and Indie Studios. Hier dürfen nur Projekte mit einem Budget unter 100.000 US-Dollar teilnehmen. Außerdem sind alle Teilnehmer ebenfalls für den People's Choice Award nominiert. Wer möchte, kann hier noch für einen Sieger abstimmen. Die Gewinner der Awards werden auf der Play Make Learn Conference in Wisconsin in den USA am 18. Juli 2024 bekannt gegeben.

Paintball - the puzzle game ist eines von vier Spielen von Debuff Interactive. Bis zu drei Spieler steuern drei Figuren in blau, rot und gelb, die einen Ball hin und her werfen. Während der Ball unterwegs ist, bildet er eine Linie in der Farbe des Spielers, der ihn geworfen hat. Wenn ein Ball über eine bereits bestehende Linie fliegt, vermischen sich die alte und die neue Farbe. In jedem Level wird den Spielern eine Aufgabe gestellt, die aus einer farbigen geometrischen Form besteht, die kopiert werden muss. Das Spiel ist am 28. Februar 2024 für Android, iOS und Steam erschienen. Auf Steam kostet es aktuell 2,99 Euro.

Zum Repertoire von Debuff zählen außerdem Deutschland - Das Puzzle und Deutschland - Das Quiz. Beide Spiele richten sich an Kinder im Grundschul-Alter und vermitteln Wissen zu den Bundesländern. TeeDee - Club Defenders befindet sich noch in Entwicklung. Hier können bis zu vier Spieler gemeinsam in einer Art Tower Defense in einer Diskothek gegen Horden von Gegnern antreten.