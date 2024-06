Werbung

Auf der Plattform Good Old Games, kurz GOG, läuft aktuell ein der Summer Sale. Noch bis zum 10. Juli 2024 sind insgesamt 6.000 Titel teilweise stark reduziert. GOG konzentriert sich überwiegend auf Spiele-Klassiker, hat aber auch neue Titel im Sortiment. Die Plattform gehört zu CD Projekt aus Polen, die vielen Fans als Entwickler der Witcher-Reihe bekannt sein dürften. Entsprechend finden sich im aktuellen Sale Angebote aus sehr verschiedenen Bereichen.

Wer sich den Sale ansehen möchte, findet die Angebote in einem eigenen Reiter auf der offiziellen Webseite. Zu den Bestsellern dieses Jahr zählen natürlich unter anderem die Spiele von CD Projekt Red. Die Complete Edition von The Witcher 3 gibt es um 75 % auf 12,56 Euro reduziert. Auch das neueste Spiel, Cyberpunk 2077, ist um 50 % auf 29,99 Euro reduziert. Ebenfalls im Angebot sind die Teile einiger großer Spiele-Reihen. Alle Spiele der Fallout-Reihe sind zu verschieden hohen Rabatten erhältlich. So gibt es die Game of the Year Edition von Fallout 4 für 15,99 Euro statt den regulären 49,99 Euro. Auch Bethesdas The Elder Scrolls Spiele sind reduziert. Die Anniversary Edition von Dauerbrenner Skyrim ist für 16,54 Euro im Sale. Ältere Teile wie Morrorwind gibt es, je nach Edition, für deutlich unter 10 Euro.

Auch neue Spiele sind im Rahmen des Events reduziert. Das kürzlich erschienene Songs of Conquest ist um 25 % auf 25,49 Euro gesenkt. Auch die Aufbau-Simulation Manor Lords ist im Early Access von 39,99 Euro auf 29,99 Euro herabgesetzt. Bei vielen Spielen finden sich auch Rabatte auf bestimmte Sammler-Editionen oder eine Version mit allen Serienteilen. Beispielsweise ist die Yakuza Complete Series um 55 % auf 50,39 Euro gesenkt. Enthalten sind sieben Spiele, einige in der Remastered Edition. Wichtig ist hier, dass die beiden neuesten Teile nicht im Paket sind, auch wenn der Name anderes vermuten lässt. Im Metro Franchise Bundle finden sich hingegen wirklich alle Teile inklusive DLCs. Diese sind für 9,59 Euro erhältlich.