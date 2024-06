Werbung

Mit seiner unkonventionellen Idee erfuhr die Horrorfilmreihe A Quiet Place vergleichsweise viel Aufmerksamkeit. Nun wird die kreative Vorlage mit A Quiet Place – The Road Ahead auch in einem Videospiel umgesetzt.

Die Filme spielen in einer postapokalyptischen Welt, nachdem diese von außerirdischen Wesen überfallen und zerstört wurde. Die Angreifer sind dabei sehr schnell und überaus wild. Da es ihnen an ausgeprägten Sehfähigkeiten fehlt, lokalisieren sie ihre Ziele rein akustisch. Jedes kleine Geräusch kann bereits genügen, um einen der Angreifer anzulocken. In den Filmen spielen die Macher geschickt mit diesem Spannungsfeld aus Stille und Action.

Grundsätzlich lässt sich dieses Konzept auch gut auf Spiele übertragen. A Quiet Place – The Road Ahead ist ein First-Person-Einzelspieler-Horrorabenteuer. Der Spieler schlüpft in die Rolle einer jungen Frau, die versucht, in dem von Aliens verseuchten Gebiet zu überleben. Anders als in vielen anderen Spielen liegt der Fokus allerdings darauf, möglichst wenig Geräusche zu machen. Laute Waffen und pompöse Schießereien sind in diesem Spiel somit fehl am Platz. Vielmehr wird der Schwerpunkt auf einer ausgeprägte Stealth-Mechanik liegen.

Dabei soll den Spielern ein Gerät helfen, welches den aktuellen Geräuschpegel anzeigt. Solange dieser eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, können die blinden Kreaturen den Spieler nicht genau lokalisieren. Sollte dies misslingen, müssen die Spieler sich mit allem Greifbaren zur Wehr setzen oder besser noch die Flucht ergreifen. Neben diesem harten Überlebenskampf soll die noch namenlose Heldin zudem auch in verschiedene zwischenmenschliche Familienkonflikte verwickelt sein und mit inneren Ängsten zu kämpfen haben.

Das Spiel soll noch 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Entwicklung des Titels übernimmt Saber Interactive, die Produktion das Indie-Studio Stormind Games aus Italien. Neben dem angekündigten Spiel wird auch Ende Juni 2024 der dritte Teil der Filmreihe in die Kinos kommen.