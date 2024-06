Werbung

Publisher Secret Mode stellt ein neues Spiel mit einem ungewöhnlichen Ansatz vor. DeathSprint 66 ist laut Entwickler Sumo Digital ein Hardcore-Arcade-Racer. Das Besondere an dem Spiel ist jedoch, dass es sich nicht um einen klassischen Racer handelt. Die Spieler treten nicht mit Autos, Flugzeugen oder anderen Gefährten gegeneinander an. In DeathSprint 66 geht es um ein Rennen zu Fuß.

In einer TV-Show des Bachman-Mediennetzwerks steuern die Spieler Klone durch tödliche Labyrinthe. Im Jahr 2066 übernehmen sie als sogenannte Klonjockeys die Kontrolle über einen unerschöpflichen Vorrat an geklonten Läufern. Bis zu acht Spieler gleichzeitig treten gegeneinander an. Die Teilnehmer kämpfen sich dabei durch Hindernisparcours in welchen sie sich durch Rennen, Springen, Driften und Schlittern fortbewegen.

Der Schlüssel zum Sieg auf den tödlichen Strecken ist es, einen kontinuierlichen Flow zu erreichen. Dadurch lässt sich Hype generieren. Dieser besondere Zustand schaltet eine Vielzahl neuer Fähigkeiten frei, darunter Boost, Seekersaw, Mag-Shield, EMP-Explosionen und Annäherungsminen. Der richtige Einsatz dieser Fähigkeiten kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Im Spiel geht es nicht nur darum, als Erster die Ziellinie zu erreichen. Es ist ebenso wichtig, das Publikum während des Rennens zu begeistern, denn das bringt größere Belohnungen zum Renn-Ende.

Die sogenannte Fame-Punktezahl zeigt an, wie attraktiv ein Spieler für Sponsoren ist. Je mehr Punkte man sammelt, desto interessierter werden die Sponsoren und schalten eine größere Auswahl an kosmetischen Gegenständen für den Läufer frei.