Nun ist die Katze aus dem Sack: Der nächste Call of Duty-Teil heißt Black Ops 6 und wird am 25. Oktober erscheinen. Das allein sorgt nicht für eine Überraschung, die Installationsgröße hingegen schon.

Call of Duty: Black Ops 6 wird von Treyarch und Raven Software entwickelt und kommt mit einem Spionage-Action-Thriller-Setting daher, welches in den frühen 1990er Jahren angesiedelt ist, "einer Zeit des Übergangs und des Umbruchs in der Weltpolitik, die durch das Ende des Kalten Krieges und den Aufstieg der Vereinigten Staaten als einzige Supermacht gekennzeichnet ist", so Activision.

Für einen faden Beigeschmack sorgt hingegen die Ankündigung, dass das Spiel über einen Always-On-Zwang in allen Spielmodi verfügt. Dies bedeutet, dass auch für den Singleplayer stets eine aktive Internetverbindung erforderlich ist. Activision begründet diesen Schritt mit dem notwendigen Textur-Streaming: "Um die bestmögliche Grafik zu liefern und gleichzeitig den Gesamtspeicherplatz des Spiels auf der Festplatte zu reduzieren, wird Call of Duty: Black Ops 6 in allen Spielmodi Textur-Streaming verwenden. Das bedeutet, dass du eine ständige Internetverbindung brauchst, um jeden Spielmodus zu spielen, einschließlich der Kampagne."

Die Aussage des Herstellers wirkt angesichts einer offiziellen Installationsgröße von 309,85 GB allerdings beinahe absurd. Da die Information allerdings aus dem Xbox-Store hervorgeht, ist nicht eindeutig klar, ob diese Größenordnung auch bei der PC-Version zutrifft, denn Steam weist aktuell noch keine Systemanforderungen aus.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint weltweit am 25. Oktober und kann ab sofort für Xbox (Xbox Series X|S und Xbox One), PlayStation (PlayStation 5 und PlayStation 4) und PC über den Microsoft Store, Battle.net und Steam vorbestellt werden. Ebenso wird das Spiel direkt zum Start im Game Pass auf Xbox-Konsolen und PC (nur Microsoft Store) erhältlich sein.