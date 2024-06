Werbung

Am gestrigen Samstag-Abend fand die Future Games Show 2024 statt. Diese wurde im Rahmen des aktuellen Summer Game Fest aufgeführt. Gezeigt wurden News und Trailer zu mehr als 50 kommenden Spielen. Darunter fanden sich neben einigen Addons und Erweiterungen auch die Welt-Premieren von sechs bisher unbekannten Spielen.

Die große Menge an gezeigten Spielen lässt Fans von Indie- und AA-Spielen aufhorchen. Zu den Highlights zählte die Weltpremiere von Bogdans Cross. In diesem ungewöhnlichen Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle des Bären Bogdan, der als Templer in der Zeit der Kreuzzüge lebt. Der Titel soll 2025 erscheinen. Gänzlich ohne Release-Zeitraum ist aktuell Nikoderiko: the Magical World. Der bunte Plattformer mit Couch-Koop feierte ebenfalls Premiere. Ebenfalls auf Koop setzt In Sink. Hier müssen die Spieler sogar stets zu zweit an Rätseln arbeiten, um weiter zu kommen. Happy Bastards hingegen ist ein taktisches Open-World-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Mit Deliver Us Home geht es in den Weltraum. Viel ist noch nicht bekannt, außer dass es sich um Exploration und Abenteuer drehen wird. Den Abschluss der Neuvorstellungen machte Eriksholm The Stolen Dream. Hier stehen Story und Stealth-Gameplay im Mittelpunkt. Dort ist Protagonistin Hann in der isometrischen Perspektive auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder.

Eine weitere Premiere gab es noch. Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein komplettes Spiel, sondern einen DLC für Goat Simulator 3. Ab dem 19. Juni 2024 geht es dort in das Multiverse of Nonsense. Auch für die Mischung aus Horror- und Angelspiel Dredge kommt ein neuer DLC. Am 15. August startet The Iron Rig.

Als Special zur Feier der Show gibt es auf Humble Bundle aktuell ein Paket zum Future Games Fest. Wer mindestens 13,82 Euro bezahlt, erhält hier sieben Spiele. Im Paket enthalten sind Gloomwood, American Arcadia, Ship of Fools, Lost in Play, En Garde!, Deliver us Mars und The Entropy Centre. Alle Spiele waren Teil der Future Games Show 2022 und würden im einzelnen Einkauf laut Humble Bundle mehr als 130,00 Euro kosten. Steam hat eine eigene Seite eingerichtet, auf der alle Spiele der Future Games Show zusammengefasst sind. Hier lassen sich alle Titel wishlisten und, sofern möglich, bereits vorbestellen.