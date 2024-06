Werbung

Kurz vor dem Wochenende eröffnet Geoff Keighley das diesjährige Summer Game Fest. Insgesamt sind dieses Jahr vier große Shows geplant. Neben der Eröffnung folgt am 08. Juni die Future Games Show, am 9. Juni der Xbox Showcase und zum Abschluss präsentiert Ubisoft seine neuesten Werke am 10. Juni.

Den Anfang machte die Vorstellung von Lego Horizon Adventures. Im nächsten Klötzchen Abenteuer wird Aloys Geschichte nacherzählt. Das Spiel soll passend zu Weihnachten 2024 auf den Markt kommen. Für Harry Potter Fans gab es mit dem Reveal von Harry Potter: Quidditch Champions einen Blick auf das kommende Sport-Spiel. Spieler können sich ab dem 3. September auf den Besen schwingen. Ein kurzer Gameplay-Teaser sollte Lust auf den Ubisoft Showcase am Montag machen. Dort wird es weitere neue Infos zu Star Wars: Outlaws geben. Die nächste große Ankündigung war der kurze Teaser-Trailer zum nächsten Teil der Civ-Reihe. Im August soll es weitere Details zu Civilization VII geben. Hier kann man zur Gamescom mit mehr rechnen.

Auf der letztjährigen gamescom war Black Myth: Wukong eines der großen Highlights. Ein neuer Render-Trailer stimmte auf das anstehende Release am 20. August 2024 ein. Ebenfalls im dritten Quartal erscheint Warhammer 40.000 Space Marine 2. Besitzer der Meta Quest drei bekamen noch einen Vorgeschmack auf Batman: Arkham Shadow, das ebenfalls irgendwann im Herbst in die virtuelle Realität starten soll. Auch die Five Nights at Freddy's Reihe erhält bald einen neuen Teil. Eine der heiß erwarteten Fortsetzungen wiederum wird Kingsom Come Deliverance 2. Ein neuer Trailer zeigte neue Einblicke in das Mittelalter-Rollenspiel.

Kommen wir zu den beiden Highlights des Abends. Was wäre, wenn Haus Atreides nicht vernichtet worden wäre? Mit dieser Frage befasst sich Dune: Awakening. Im Survival MMO können Spieler eine alternative Zeitlinie im Filmuniversum erleben. Auch hier sollen tiefergreifende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Fans sollten sich hier den 20. Juni notieren. Für dieses Datum werden weitere Reveals versprochen. Als Gast auf der der Bühne trat Sam Lake, seines Zeichens Chef von Remedy auf. Er kündigte an, dass ihr letztes Werk, Alan Wake 2, sein erstes DLC namens Night Springs erhält. Der Trailer zeigte erstes Gameplay und teaserte die Story an. Der DLC ist heute erschienen. Zudem hat Lake auch den Realease einer physischen Version angekündigt.