Am 31. Mai 2024 präsentierte Sony in einer neuen State of Play gleich 14 News und Spieleankündigungen für PlayStation 5 und dieses mal auch PC. Das Highlight für PC-Spieler dürfte der angekündigte Release von God of War Ragnarök für PC sein. Der mit Spannung erwartete Titel wird am 19. September 2024 erscheinen. Die PC-Version bietet spezielle Features wie Ultrawide-Support und wurde von den Kritikern zum Release auf der PlayStation im November 2022 bereits hoch gelobt.

Mit Concord kommt auch ein neuer Multiplayer-Shooter, der an Overwatch erinnert. Spieler treten in diesem Ego-Shooter 5-vs-5-Matches an. Concord erscheint schon am 23. August 2024 für PC und PS5. Until Dawn soll neun Jahre nach Release ein Remaster erhalten. Der Horror-Titel wird mit der Unreal Engine 5 neu aufgelegt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch aus, es wird jedoch im Herbst 2024 erwartet.

Für Horror-Fans gibt es noch mehr alte Spiele im neuen Gewandt. Das Silent Hill 2 Remake hat nun endlich ein Release-Datum erhalten. Am 8. Oktober 2024 ist es so weit. Im neuen Gameplay-Video wird die Hauptfigur James Sunderland vorgestellt. Fans warten derweil gespannt auf Bilder des ikonischen Pyramid-Head. Monster Hunter Wilds erscheint hingegen erst 2025. Veröffentlicht wird das Spiel dann für PC, PlayStation und Xbox. Der erste Trailer stellt neue Kreaturen und einen Waffenwechsel während der Jagd vor.

Besitzer einer PSVR 2 können sich auf Alien-Horror in der virtuellen Realität in Alien: Rogue Incursion freuen. Mit Skydance's Behemoth gibt es ein Fantasy-Abenteuer für die VR-Brille. Ebenso heiß erwartet wird das Adventure Astro Bot. Das Free-to-Play-Rollenspiel Ballad of Antara wurde zusammen mit dem neuesten Dynasty Warriors Teil namens Origins präsentiert. Mit Infinity Nikki erscheint ein Dress-Up-Adventure mit Open World und in Marvel Rivals können wiederum Spieler in einem neuen 6-vs-6-Heldenshooter gegeneinander antreten. Die Closed-Beta startet im Juli 2024. Path of Exile 2 soll Ende 2024 in den Early Access starten und später auch Couch-Coop und Crossplay erhalten. Von Where Winds Meet gab es neues Gameplay. Ein Release steht hier aber noch nicht fest.