Fortnite ist bekannt für seine Kooperationen. Sowohl The Witcher, als auch Avatar: The Last Airbender waren schon beteiligt. Wenn ein Franchise gerade boomt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man ein Cross-Over in Epics Shooter findet. Durch den Erfolg der Fallout-Serie und die Veröffentlichung von Furiosa: A Mad Max Saga gibt es aktuell einen wahren Endzeit-Hype. Kein Wunder also, dass die aktuelle Fortnite-Season dieses Thema aufgreifen wird.

Kapitel 5 - Season 3 kommt mit dem Namen Karambolage ins Spiel. Passend zum Thema wird das Ödland als neues Biom ins Spiel gebracht. Besetzt wird dieses von den Ödlandkriegern. Ganz im Stil von Mad Max setzen diese auf aufgemotzte Endzeit-Autos und schwere Waffen. Angeführt werden die Truppen von drei Bossen, die ihre jeweils eigenen Orte auf der neuen Karte beanspruchen. Die Maschinistin sitzt in der Redline Rig. Wer sie ausschaltet, der erhält ihr Medaillon und kann sich damit Zugang zu ihrem modifizierten Auto und einer mythischen Waffe sichern. Im Nitrodome hat sich die Ringmanagerin Scarr verschanzt. Auch hier gibt es ein Medaillon, das den Zugang zu ihrem Fahrzeug und einem mythischen Gegenstand sichert. In Brutal Beachhead sitzt der stärkste und letzte Boss Megalo Don. Auch hier gibt es ein einzigartiges Fahrzeug und ein Item zu finden.

Die Medaillons schalten zwar den Weg zu unfassbar starken Items frei, haben aber auch ihren Preis. Wer sie ausgerüstet hat, ist auf der Karte für alle sichtbar. Als kleines Gimmick gibt es nun auch Nuka-Cola zu finden. Die Flaschen stellen bei Gebrauch eine geringe Menge Kondition und Schild her. Zum Release wurde auch der Karambolage-Battle Pass gestartet. Dieser kann für 950 V-Bucks aktiviert werden. Käufer können sich die Ödland-Outfits und neue spielbare Ödland-Charaktere freischalten. Neben den Boss-Skins gibt es auch die ikonische T-60 Power-Rüstung aus Fallout unter den Freischaltungen. Im Juli wird die Option hinzugefügt, sich das Outfit Ödland-Magneto freizuschalten.