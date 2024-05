The Tribe must survive

Werbung

Anfang des Jahres startete The Tribe must survive in den Early Access. Dabei handelt es sich um ein Strategie-Spiel, das Elemente aus anderen Genres beinhaltet. Am 23. Mai endete die Early-Access-Phase und das Spiel wurde offiziell auf Steam veröffentlicht. Bei der Spielerschaft hat The Tribe must survive bislang eine durchschnittliche Wertung von Größtenteils Positiv.

Das besondere an dem Titel ist, dass die Entwickler von Walking Tree Games GmbH nicht nur aus Deutschland kommen, sondern es sich hierbei um ihr erstes Werk handelt. Das Indie-Studio wurde erst 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe. In The Tribe Must Survive müssen die Spieler die Geschicke ihres Stammes in der Steinzeit lenken. Es gilt, die Dunkelheit und die darin lauernden Gefahren, zu überstehen.

Nach nur drei Monaten im Early Access hat The Tribe Must Survive nun Version 1.0 erreicht. Es kombiniert Survival mit Basisbau. Die gesamte Welt ist an die Werke von H.P.Lovecraft angelehnt. Tagsüber baut man eine Basis um das Lagerfeuer herum. Nachts müssen Spieler gegen die dunklen Schrecken kämpfen, die überall um sie herum erscheinen. Zusätzlich gibt es etliche komplexe Systeme, die das Spiel spannend machen sollen.

So hat jedes Mitglied des Stammes individuelle Bedürfnisse und Wünsche. Diesen entsprechend werden sie Berufen zugeteilt. Wenn Dorfbewohner im Kampf sterben, schlägt der Verlust eine dauerhafte Kerbe in die Dorfgemeinschaft. Auch die Erkundung spielt eine zentrale Rolle. Spätestens, wenn die Ressourcen knapp werden, muss man sich in die Wildnis wagen, um Nachschub zu finden. Erfolgreiche Expeditionen können neue Handelsrouten und Ressourcen freischalten. Es gilt also jederzeit, Risiko gegen Belohnung abzuwägen.

The Tribe Must Survive ist auf Steam erhältlich und bis zum 6. Juni 2024 um 20 % auf 19,99 Euro reduziert.