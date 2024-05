Werbung

CHIEFTEC hat sein neuestes PC-Gehäuse, das APEX Q, vorgestellt. Das Modell GA-01B-Q-OP zeichnet sich durch ein elegantes und modernes Design aus, das durch die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien ergänzt wird. Diese Kombination soll laut Hersteller nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch ein besonders leises Nutzererlebnis bieten.



Die Frontblende des APEX Q kommt mit einer gebürsteten, schwarzen Oberfläche. Das Innere des Gehäuses wurde mit einem modernen Layout gestaltet, das eine optimale Kühlkompatibilität gewährleisten soll. Dabei kommen standardmäßig drei vorinstallierte PWM-Lüfter zum Einsatz. Zwei 140mm-Lüfter, einer an der Front und einer an der Rückseite, sowie ein 120mm-Lüfter auf der Netzteilabdeckung. Insgesamt hat das Gehäuse die Abmessungen: Breite: 23 cm, Höhe: 49,5 cm und Tiefe/Länge: 46,5 cm.

Chieftec bewirbt das APEX Q besonders mit dem integrierten schallabsorbierenden Material, das sowohl an den Seiten- als auch an den Frontpanelen verbaut ist. Diese Eigenschaft soll störende Betriebsgeräusche minimieren und so für ein ruhigeres Arbeitsumfeld sorgen. Die Kombination aus den vorinstallierten Lüftern und der optimierten Innenraumgestaltung stellt sicher, dass alle Komponenten auch unter Last ausreichend gekühlt werden.

Die schallabsorbierenden Eigenschaften richten sich an Nutzer, die in einer ruhigen Umgebung arbeiten möchten, ohne dabei auf eine effiziente Kühlung ihrer Hardware verzichten zu müssen.

Das CHIEFTEC APEX Q ist ab sofort für 84,90 Euro im Handel erhältlich und kann unter anderem bei Alternate bestellt werden.