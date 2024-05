Heroes of Might and Magic geistiger Nachfolger

Werbung

38 Jahre ist es her, dass die Might-and-Magic-Serie gestartet ist. Der erste Teil startete 1986 auf Apple II. 2014 erschien der bislang zehnte und letzte Teil der Rollenspiel-Reihe. Es gibt diverse Ableger des Franchise.

Heute für viele Spieler die bekanntesten sind wahrscheinlich die Strategie-Ableger unter dem Namen Heroes of Might and Magic. Das erste Spiel erschien 1995. Bis 2015 erschienen noch weitere. Viele Fans warten noch immer auf einen neuen Teil oder ein Spiel, das das Spielprinzip aufgreift und weiterführt. Mit genau dieser Prämisse geht Song of Conquest an den Start. Das rundenbasierte Strategie-Adventure will also in große Fußstapfen treten. Nach zwei Jahren im Eraly Access wurde es am 20. Mai 2024 offiziell veröffentlicht.

Das Spiel-Prinzip hält sich genau an die Vorlage. Spieler ziehen mit einer Heldenfigur rundenbasiert über die Weltkarte und sammeln Ressourcen. Damit können Städte ausgebaut und mehr Einheiten angeworben werden. Kommt es zu einem Kampf, wird dieser ebenfalls rundenbasiert auf einem Feld aus Hex-Feldern ausgetragen. Der Hauptheld ist dabei eher passiv und unterstützt die eigenen Truppen durch Buffs.

Thematisch bewegt man sich durch eine bunter Fantasy-Welt. Zur Wahl stehen vier verschiedene Völker, die jeweils ihre eigene Singleplayer-Kampagne haben. Die Kampagnen bestehen ihrerseits aus vier Missionen, die es zu gewinnen gilt. Insgesamt kann man mit einer Spielzeit von 20 bis 30 Stunden rechnen.

Fans der Heroes of Might and Magic Spiele können sich Song of Conquest bei Steam sichern. Das Spiel kostet regulär 33,99 Euro, ist aber noch bis zum 27. Mai 2024 auf 27,19 Euro reduziert. Wer möchte, kann sich für 5,99 Euro das digitale Artbook und für 9,99 Euro den digitalen Soundtrack dazu kaufen. Für weitere 19,99 Euro gibt es auf Wunsch das Supporter Pack. Darin enthalten sind ein goldener Hauptmenü-Rahmen, Hüter-Gefährten, die den ersten Hüter im begleiten, und zwei zusätzliche Teamfarben.