Ganze 25 Jahre ist es mittlerweile her, dass der erste Teil von Homeworld veröffentlicht wurde. Neben zwei Haupt-Teilen umfasst das Franchise mittlerweile diverse Spin-Offs und sogar eine mobile Version. Die Geschichte des Spiels lehnt sich ein wenig an die Handlung von Battlestar Galactica an. Das Volk der Kharakianer begibt sich mit einem Kolonieschiff auf die Suche nach dem Planeten, von welchem ihre Vorfahren stammten. Spieler übernehmen dabei die Rolle der Flotte und lenken diese in dem RTS-Spiel durch Raumschlachten.

Ab sofort können Fans der Homeworld-Serie nun in das neueste Kapitel der Reihe eintauchen. Homeworld 3, entwickelt von Blackbird Interactive und veröffentlicht von Gearbox Publishing, ist seit dem 13. Mai 2024 erhältlich. Das Echtzeit-Strategiespiel zeigt die nächste Etappe der Reise, die vor mehr als 20 Jahren begonnen hat.

Zu den wichtigsten Features von Homeworld 3 zählen folgende Punkte:

Singleplayer-Kampagne:

Homeworld 3 erweitert das Universum und spielt 100 Jahre nach den Ereignissen von Homeworld 2. Die neue Protagonistin Imogen S’Jet übernimmt das Flottenkommando, um das Geheimnis hinter der Anomalie zu ergründen, die die Zukunft der Galaxie gefährdet.

3D-Weltraumschlachten: Homeworld 3 hebt die intensiven Kämpfe und die Ballistik-Simulation der Serie auf ein neues Niveau. Innovative Features sollen neue Dimensionen des strategischen Gameplays eröffnen. Dazu zählen deckungsbasierte Taktiken und Karten mit komplexem Terrain, das es zu nutzen gilt. Echtzeit-Schiffsschäden dynamische Zerstörungen situationsabhängiger Sound

War Games-Modus: Dieser neue Koop-Modus verbindet klassisches RTS-Gameplay mit Roguelike-Elementen. Spieler bestreiten zufällige Kampfeinsätze mit einzigartigen Herausforderungen. Bis zu drei Spieler können teilnehmen.

Skirmish-Modus: Im klassischen Skirmish-Modus treten Spieler gegen menschliche- und KI-Gegner in verschiedenen Match-Typen an.

Mods und Community-Karten

Homeworld 3 ist in mehreren Varianten erhältlich. Auf Steam und im Epic Games Store kostet die Standard-Edition 59,99 Euro. Zudem gibt es verschiedene Pakete, die auch die Vorgänger enthalten. Es gibt auch eine Collector's Edition, die unter anderem bei Media Markt für 199,99 Euro angeboten wird. Sie beinhaltet neben dem Spiel ein 35,6 cm großes Modell des Mutterschiffs und drei weitere Miniaturen. Dazu kommen ein Spielkarten-Deck, ein Schlüsselanhänger sowie eine Lithographie.