2009 erschien mit Killing Floor der erste Teil einer Reihe, die seither von Tripwire Interactive entwickelt wird. 2016 erschien der Nachfolger Killing Floor 2 zuerst auf PC und ein Jahr später schließlich auf Xbox One. Im letzten Jahr wurde dann im Rahmen der gamescom 2023 ein dritter Teil angekündigt.

Der dritte Teil soll für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Bereits vor einem Monat haben die Entwickler einen kurzen Teaser veröffentlicht, in welchem einer der Standard-Gegner des Spiels zu sehen ist. Die Cyst greifen den Spieler in großen Mengen an und versuchen, ihn durch ihre Zahl zu überwältigen. Nun hat Tripwire einen weiteren Clip mit einer Vorstellung veröffentlicht. Darin wird der Scrake gezeigt. Die ikonischen Gegner dürften Fans bereits aus dem Vorgänger bekannt sein, aber es gibt eine wichtige Neuerung. Das Arsenal des Monsters wurde scheinbar erweitert, da er Spieler nun mit einem Greifhaken zu sich ziehen kann.

Der Muskelprotz ist nicht alleine zu sehen. Der Teaser zeigt eine kurze Kampfszene, in der der Scrake auf einen Spieler trifft. Nachdem dieser ihm den Mundschutz abgeschossen hat, kommt der neue Greifer zum Einsatz. Im Spiel geht es darum, dass die Mega-Korporation Horzine im Jahr 2091 die ultimative Armee erschaffen hat. Die sogenannten Zeds sind eine gehorsame Horde genmanipulierter Monstrositäten zu denen auch die Cyst und der Scrake gehören. Die Rebellengruppe Nightfall hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zeds zu vernichten. Spieler übernehmen alleine oder im Koop mit bis zu fünf anderen die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und treten den Monstern entgegen. Im Spiel gibt es eine Vielzahl von Waffen und Fähigkeiten, die man nach und nach freischaltet. Zur Wahl stehen auch mehrere Charaktere mit verschiedenen Ausrichtungen und Spezialangriffen. Killing Floor 3 hat noch keinen festen Release-Termin.