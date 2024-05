Werbung

Schon 2020 konnten die Entwickler von Supergiant Games mit ihrem Rogue-Like-Spiel Hades viele Spieler überzeugen. Darin gilt es, mit Hauptfigur Zagreus aus der Unterwelt zu entkommen. Jedes Scheitern schaltet neue Verbesserungen frei und macht den nächsten Durchgang leichtet.

Am 06. Mai ist nun der zweite Teil in die Early-Access-Phase gestartet. Nach der Ankündigung war Hades 2 lange Zeit das meistgewünschte Spiel auf Steam. Auch nach Release der Early-Access-Version sind die Fans begeistert. Das Spiel verkaufte sich am Release-Tag bereits mehr als 70.000 mal. Die Bewertungen stehen seither auf "Äußerst Positiv". Die Macher dürften mit dem Feedback sehr zufrieden sein. Aktuell ist ein voller Release des Spiels frühestens Ende des Jahres geplant.

Bei der Early-Access-Fassung handelt es sich um eine unfertige Version. Dennoch stehen viele Inhalte jetzt schon bereit. Es gibt verschiedene Regionen und Bosse. Die Roguelite-Formel des Vorgängers lädt zum wiederholten Durchspielen ein. Vier unterschiedliche Waffen ermöglichen erneut völlig verschiedene Spielstile. Ein breites Spektrum an neuen Feinden erwartet die Spieler und Dialoge sind, wie in Hades 1, vollständig Englisch vertont. Der Soundtrack dauert mehrere Stunden. Lieder wiederholen sich also während eines Spieldurchganges nicht zwangsläufig. Eine Reihe von neuen Göttern gesellt sich zu denen, die man schon im Vorgänger treffen konnte. Die neuen Götter bringen auch ihre eigenen, neuen Kräfte mit sich, die sie den Spielern anbieten. Zudem gibt es diverse Fortschrittssysteme, die die Spielfigur mit jedem Durchlauf stärker machen, da man sich mehr und mehr Verbesserungen freischaltet.

Während Hades 2 sich noch im Early Access befindet, ist das Spiel lediglich via Steam verfügbar. Dort kostet es aktuell 28,99 Euro. Einen festen Release der finalen Version gibt es nicht. Sobald das Spiel fertiggestellt ist, soll es auch für weitere Plattformen erscheinen.