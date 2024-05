Werbung

Anfang Mai startete Patch 14.9 in League of Legends. Nach eigener Aussage hat Riot vorwiegend Anpassungen an der Spielbalance vorgenommen. Dazu gehören unter anderem die Neugestaltung einiger Kämpfer-Gegenstände. Auch Champions wie Akshan, Bel’Veth und Nilah sowie ein paar Anpassungen an Skarner und Sejuani wurden überarbeitet. Abschließend wurden kleinere Anpassungen an den Champion-Radien vorgenommen, die die grafische Darstellung der Champions im Spiel häufiger mit ihren Trefferzonen abgleichen sollen.

Für Ärger sorgt allerdings eine andere Neuerung. Mit Patch 14.9 hält Vanguard Einzug ins Spiel. Dabei handelt es sich um Riots eigenentwickeltes Anti-Cheat-System. Das bedeutet, dass Vanguard ab jetzt zum Spielen notwendig ist und dafür sorgen soll, dass Matches frei von Scriptern, Bottern und Cheatern sind. Wer Vanguard nicht installiert hat, kann die Spieler-Suche nicht starten.

Mit der Integration von Vanguard wurden jedoch Beschwerden von Spielern laut, dass die Anti-Cheat-Software zu großen Problemen führe. Besonders auf Reddit sammeln sich viele Kommentare, in denen Nutzer ihre Erfahrungen schildern. Die Anschuldigungen reichen von Fehlern im Betriebssystem bis hin zu ausgewachsenen Hardware-Problemen. Hier hat Riot bereits eine Erklärung abgegeben, nach der bisher keine bestätigten Fälle von beschädigter Hardware bekannt seien. Einige BIOS-Probleme mussten die Entwickler jedoch einräumen.

Im Großen und Ganzen sei die Einführung von Vanguard jedoch gut verlaufen. Allerdings ist dies nicht das erste Mal, dass Vanguard Probleme verursacht. Die Software wurde zuvor bei Riots Shooter Valorant genutzt. Auch dabei kam es zu Beschwerden, die sich auf Probleme bezogen, die vermeintlich von Vanguard verursacht wurden. Damals betonte Riot, dass ihre Software auch hier nicht schuld an den Fehlern sei.