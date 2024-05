Werbung

Seit dem gigantischen Erfolg zum Start von Palworld im Februar sind einige Monate vergangen. Auch wenn man die Zahlen von über 1,3 Millionen Spielern nicht mehr erreicht, hat der Survival-Titel immer noch täglich zwischen 35.000 und 45.000 gleichzeitig aktive Spieler. Das zeigt ein Blick auf SteamDB. Nicht bedacht sind dabei die Game Pass Spieler an PC und Xbox.

Nun hat Entwickler PocketPair ein kommendes Update vorgestellt. Im Sommer will man neue Inhalte für den Erfolgstitel, der sich aktuell noch immer im Early Access befindet, liefern. Ein neuer Trailer zeigt vier neue Pals, die auf die Inselgruppe kommen sollen. Zu sehen sind eine Art Frosch, ein Vogel Strauß, ein Hund und eine Pilz. Einige Spieler suchen nun nach Parallelen in bestehenden Spiele-Reihen. Immerhin kämpft Palworld bereits seit Release mit dem Vorwurf einfach ein Pokémon mit Knarren zu sein. So sehen einige nun Parallelen zwischen Toad aus dem Mario-Franchise und dem hier gezeigten Pilz. Der Vogel Strauß soll Espartha aus Pokémon ähnlich sehen.

Noch ist nicht bekannt, wann die neuen Pals ins Spiel kommen sollen. Vor einigen Wochen wurde auch das heiß ersehnte Arena-Update angekündigt. Dort können Spieler endlich im PvP-Modus gegen die Pals anderer Spieler antreten. Viel mehr ist allerdings auch hierzu nicht bekannt. Das Arena-Update hat auch noch keinen Release-Termin. Die letzte große Änderung in Palworld war die Integration des ersten Raid-Bosses. Bellanoir kam Anfang April ins Spiel.