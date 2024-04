Werbung

Mit Dinolords wurde nun ein weiteres Echtzeit-Strategie-Spiel vorgestellt. Im Spiel dreht sich alles um die Invasion der Wikinger in England. Der Clou dabei sind allerdings die namensgebenden und historisch nicht ganz korrekten Dinosaurier, die dabei mitmischen. Entwickler Northplay interpretiert die Geschichte hier etwas freier und stellt den angreifenden Wikingern Dinosaurier an die Seite.

Was bisher bekannt ist erinnert sehr an Paraworld, das schon 2006 erschien. Darin konnten Spieler auch in RTS-Schlachten auf eine Mischung aus menschlichen Truppen und Dinos zurückgreifen. Die Macher von Dinolords geben Age of Empires und Stronghold als ihre Inspiration an. Letzteres floss wohl besonders in den Burgenbau und das Wirtschaftssystem ein. Beides soll im Spiel ungefähr gleich gewichtet sein.

Spieler schlüpfen in die Rolle der Engländer, sie sich gegen die Nordmänner und ihre schuppigen Kampfmaschinen verteidigen. Die Entwickler geben aber direkt Entwarnung: Spieler können im Laufe der Story auch die Kontrolle über Dinos übernehmen. Im späteren Verlauf kommen Mechaniken hinzu, die den Bau der Einheiten erlauben.

Neben dem Singleplayer soll Dinolords auch einen Multiplayer erhalten. Hier will man einen eher ungewöhnlichen Weg gehen. Es soll möglich sein, dass mehrere Spieler die gleiche Burg ausbauen und verwalten, anstatt dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Bezüglich eines PvP-Modus, in welchem Spieler gegeneinander antreten, scheinen sich die Entwickler noch nicht einig zu sein. Man schließt einen solchen derzeit aber auch noch nicht aus. Allzu schnell darf man aber nicht mit einem Release des Spiel rechnen. Das dänische Studio Northplay gibt lediglich 2025 als Zeitraum für den Start des Early Access bekannt. Der volle Release folgt frühestens 2026. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Aktuell soll Dinolords etwa zu 50 Prozent fertiggestellt sein.