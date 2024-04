Werbung

Seit es vor einigen Jahren vorgestellt wurde, hatten viele Strategie-Fans Manor Lords auf ihrer Wunschliste. Während viele begeistert auf die Veröffentlichung warteten, waren andere skeptisch, ob das Spiel seine Versprechung halten kann. Hinter dem Namen Slavic Magic versteckt sich nämlich nur ein einziger Entwickler namens Greg Styczeń, der das Monsterprojekt umsetzen möchte.

Am 26. April 2024 ist Manor Lords nun in die Early-Access-Phase gestartet. Aktuell rangiert das Strategiespiel auf Platz eins der Verkaufscharts. Der Erfolg freut nicht nur den Entwickler Slavic Magic, sondern auch Publisher Hooded Horse. Dessen CEO Tim Bender zeigte sich im Interview begeistert vom Feedback der Käufer. Außerdem ging er darauf ein, dass man mit dem aktuell reduzierten Preis niemand zum Kauf drängen wolle. Er versprach, dass man das Spiel auch in Zukunft immer wieder um 25 Prozent reduzieren wolle, damit es sich jeder dann kaufen kann, wenn es ihm gefällt.

Normalerweise kostet eine Lizenz für Manor Lords 39,99 Euro. Auf Steam ist es jedoch zum Early Access Release reduziert für 29,99 Euro verfügbar. Das Angebot gilt noch bis zum 10. Mai 2024. Glaubt man den Worten des Publishers, ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis das Spiel wieder rabattiert wird. Fans von Publisher Hooded Horse können aktuell auch das Publisher-Bundle mit allen Spielen vergünstigt erstehen. Trotz eines Rabatts von 51 % werden hier aber immer noch ganze 152,47 Euro statt 309,91 Euro fällig. Darin enthalten sind 10 Strategiespiele. Unter anderem auch bekannte Titel wie Against the Storm und Old World.

Wer sich Manor Lords erst nach dem vollen Release zulegen möchte, der muss wahrscheinlich rund ein Jahr warten. So lange will Slavic Magic noch an dem Spiel feilen. Besitzer des Microsoft Game Pass für PC können die Early Access Version von Manor Lords kostenlos im Rahmen ihres Abos spielen.