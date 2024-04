Werbung

Ganze elf Jahre ist es her, dass Seven Days to Die im Early Access veröffentlicht wurde. Seither wurde das Spiel regelmäßig mit Updates versorgt. Drei Jahre später erfolgte das Release für Konsolen. Damals noch die aktuellen Modelle Xbox One und Playstation 4. Mit mehr als 200.000 durchschnittlich sehr positiven Steam Reviews kann der Titel seit Jahren überzeugen.

Auch wenn immer wieder neue Inhalte veröffentlicht wurden, haben nach über einem Jahrzehnt längst nicht mehr alle Fans mit einem Release gerechnet. Nun gibt es jedoch gute Nachrichten. Der finale Release in Form von Version 1.0 soll im Juni 2024 erfolgen. Einen genauen Tag gibt es allerdings noch nicht. Dies verkündeten die Macher in einem Video mit dem vielsagenden Titel Alpha Exodus auf YouTube.

Zum Release wurden noch einmal viele Neuerungen versprochen. Dazu zählen komplett überarbeitete Fahrzeuge, ein neues Herausforderungs-System, bessere Grafikeffekte und neue Gegner. Die Roadmap beinhaltet Inhalte bis Ende 2025. Der erste Punkt der Map ist die Release-Version für Xbox und Playstation. Diese soll im Juli 2024 erscheinen. Im vierten Quartal 2024 bringt Storms Brewing unter anderem ein überarbeitetes Wettersystem, eine Garderoben-Funktion und Crossplay zwischen den Konsolen-Generation. 2025 implementiert A New Threat dann Banditen, überarbeitet die Benutzeroberfläche und bringt ein neues Event-System ins Spiel. Der letzte Punkt der Planung erscheint dann Ende 2025. The Road Ahead soll einen Story-Modus, einen neuen Quest-Typ sowie Support für den Steam Workshop liefern.

Passend zum Release soll der Preis für das mittlerweile elf Jahre alte Spiel aber auch enorm ansteigen. Standardpreis auf Steam sind bislang 23 Euro. Aktuell ist dieser auf 5,51 Euro gesenkt. Das Angebot gilt noch bis zum 29. April 2024. Zum offiziellen Start soll der Preis dann auf etwa 45 Euro angehoben werden.