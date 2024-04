Werbung

Auch in diesem Jahr wurde der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Austragungsort war München. Neben der Live-Show vor Ort wurde die Verleihung live bei Twitch gestreamt. Die Moderation übernahmen Katrin Bauerfeind und Uke Bosse.

Unter dem Motto "Love-Speech statt Hate-Speech" startete die Show um 20.00 Uhr. In fast 2,5 Stunden wurden insgesamt 14 Preise an die Gewinner aus der deutschen Spielebranche vergeben. Anfänglich verfolgten mehr als 4.000 Zuschauer den Stream. Großer Gewinner des Abends ist Entwickler Hekate mit dem Spiel Ad Infinitum. Das Horror-Spiel setzt auf psychologischen Horrer aus der First-Person. Spieler erleben neben den Grauen des ersten Weltkriegs auch ein packendes Familien-Drama. Ad Infinitum war für vier Kategorien nominiert, von denen es drei für sich gewinnen konnte. Beste Story, Bestes Audiodesign und der Nachwuchspreis Bestes Debut gingen an das Spiel. Journalist und Streamer Maurice Weber trat nicht nur als Laudator für das Beste Gamedesign auf, er selbst gewann auch die Auszeichnung als Spieler des Jahres.

Die Preise des Abends: