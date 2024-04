Werbung

Die kostenlosen Epic Games Store-Titel der nächsten Woche sind offenbar schon vor der offiziellen Ankündigung bekannt geworden. Dem Portal dealabs zufolge, werden die nächsten beiden Gratis-Spiele "LISA: The Painful - Definitive Edition" und "INDUSTRIA" sein, welche dann vom 25. April bis zum 2. Mai kostenlos im Store von Epic erhältlich sein sollen.

"LISA: The Painful" ist ein RPG, das mit seinem schwarzen Humor auffallen möchte. In der Beschreibung im Store heißt es dazu: "Begib dich auf eine unerbittliche Reise durch das postapokalyptische Ödland von Olathe. Hinter dem charmanten Äußeren verbirgt sich eine Welt voller Abscheu und moralischer Verwüstung, in der du lernst, was für ein Mensch du bist, indem du gezwungen bist, Entscheidungen zu treffen, die das Spielgeschehen dauerhaft beeinflussen."

"INDUSTRIA" ist ein Ego-Shooter, der den Spieler kurz vor Ende des Kalten Krieges aus Ostberlin in eine parallele Realität entführt: "Am Abend des Mauerfalls stürzt sich eine junge Frau Hals über Kopf in eine parallele Dimension, um ihren verschollenen Arbeitskollegen zu finden, der unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Noch während die Checkpoints in Ostberlin von Menschenmassen überrannt werden, löst sich Nora aus dieser Welt, hinein in unbekannte Zeitebenen und hinein in ein unbekanntes Schicksal."

Aktuell kostet "LISA: The Painful - Definitive Edition" noch 17,99 Euro; "INDUSTRIA" ist für 19,99 Euro zu haben.

Die beiden Neuzugänge werden "The Big Con" und "Town of Salem 2" ersetzen, die ab heute eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store erhältlich sind. "The Big Con" ist ein Adventure-Spiel, das sich um eine Teenie-Taschendiebin auf einen abenteuerlichen, verbrecherischen Roadtrip durch die USA der 1990er Jahre dreht. "Town of Salem 2" ist ein Strategiespiel, bei dem die Kombinationsfähigkeiten der Spieler auf die Probe gestellt werden. Die beiden Titel ersetzen das bis heute verfügbar gewesene "Ghostrunner".