No Rest for the Wicked

Werbung

Es startet eine neue Hoffnung für Action-Rollenspiel-Fans in den Early Access. No Rest for the Wicked ging bei Steam online. Das Spiel kommt von den Machern der beliebten Ori-Reihe.

Nachdem der zweite und bisher letzte Teil Ori and the Will of the Whisps 2020 erschien, konnte man Kritiker und Spieler zugleich überzeugen. So kommt das Spiel auf einen Metascore von 90 und einen User Score von 8,9. Nach diesem Erfolg entschieden sich die Macher von den Moon Studios, dass man sich mit dem nächsten Spiel an einem neuen Genre versuchen will. Während die Ori-Spiele nämlich Metroidvania waren, soll No Rest for the Wicked ein Action-Rollenspiel im Stile von Diablo werden. In der Steam-Beschreibung kündigen die Moon Studios nicht weniger als eine Neu-Erfindung des Genres an.

Die Story versetzt uns in das Jahr 841. König Harol ist gerade gestorben und sein unfähiger Sohn hat den Thron bestiegen. Als wäre das nicht genug, wird das Land von der Pestilenz heimgesucht, die zuvor für 1.000 Jahre verschwunden war. Madrigal Seline die Vertreterin der Kirche, sieht in der Pestilenz eine Chance, sich ihrem Gott zu beweisen. Diese Kräfte treffen auf der abgelegenen Isola Sacra aufeinander, wo Rebellengruppen und die Provinzregierung inmitten der zerfallenden Ruinen der Insel um die Kontrolle kämpfen. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Cerim. Diese Krieger haben den heiligen Eid geschworen, die Pestilenz um jeden Preis zu besiegen.

No Rest for the Wicked wirbt mit einer extrem präzisen Kampfsteuerung. Strategie und gute Ausrüstung sollen in jedem Kampf von entscheidendem Vorteil sein. Jeder Spieler kann Equipment und Charakter an seine präferierte Spielweise anpassen. Der einzigartige Grafik-Stil des Spiels soll den Eindruck eines lebendig gewordenen Gemäldes erwecken. Neben Kämpfen und Erkundung können Spieler auch ihr eigenes Haus kaufen und ausbauen. Nebenaktivitäten wie Angeln und kochen stehen ebenso zur Verfügung.

Im Early Access noch nicht enthalten, ist der geplante Multiplayer. Dieser soll im ersten größeren Update nachgepatcht werden. Über eine Shared-World kann der Online-Koop-Modus der Kampagne mit bis zu drei Freunden erlebt werden. Spieler können dann jede Aktivität gemeinsam erleben oder unabhängig voneinander auf Erkundung gehen.

Die Early Access Version von No Rest for the Wicked ist nur auf Steam verfügbar. Ein Release für Playstation und Xbox ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Im Early Access kostet das Spiel 39,99 Euro, wobei es bis zum 02. Mai auf 35,99 Euro reduziert ist.