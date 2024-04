Werbung

Knappe drei Monate ist es her, dass Palworld veröffentlicht wurde. Seither konnte es Millionen von Spielern überzeugen und etliche Rekorde brechen. Entwickler Pocketpair hat nun neue Inhalte geliefert und ein großes Update für den Sommer angekündigt.

Am 04. April 2024 ging auf Steam Version 0.2.0.6 von Palworld online. Die wichtigste Änderung ist die Einführung der neuen Raid-Bosse. Der erste Boss dieser Art ist Bellanoir, die jetzt von Spielern an ihrem eigenen Altar beschworen werden kann. Die Bosse können nicht eingefangen werden, nachdem sie besiegt wurden. Sie droppen aber Eier, die die Spieler aufsammeln und ausbrüten können. Bellanoir kann in zwei Schwierigkeits-Stufen angegriffen werden. Die höhere Stufe, extreme, ist laut Aussage der Entwickler so schwer zu besiegen, dass man nur mit einer Basis in Reichweite gegen sie kämpfen sollte. Zusätzlich wurden viele Quality-of-Life Verbesserungen und kleinere Bug-Fixes ins Spiel eingebaut. Eine komplette Liste findet sich in den offiziellen Patch-Notes.

Zu den neuen Items, die mit dem Patch im Spiel verfügbar geworden sind, zählt auch die Daten-Brille. Nachdem Spieler diese hergestellt und ausgerüstet haben, lassen sich damit die Status-Werte der Pals erkennen. Ab sofort müssen sich Spieler dank dem Mulit-Klima-Hemd auch nicht mehr entscheiden, ob sie lieber Hitze- oder Kälte-Resistenz ausrüsten wollen. Wirklich praktisch ist, dass man nun während der Jagd auf Pals sieht, wie viele der gejagten Gattung man bereits gefangen hat. Ein neues Lied im Ingame-Soundtrack ist ebenfalls dazu gekommen.

Neben den bereits integrierten Änderungen kommt im Sommer auch ein großes Update. Für dieses haben die Entwickler bereits eine ganz neue Insel angekündigt. Diese bringt neben neuen Pals auch neue Baupläne und neue Turm-Bosse mit sich. Ein Start-Termin für das Sommer-Update ist aber noch nicht bekannt.